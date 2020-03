Serie B, 27a giornata: programma e precedenti

SERIE B BKT – Torna in campo la Serie BKT con il turno infrasettimanale che vedrà il Benevento in scena in casa di un Perugia a caccia di riscatto.

S’infiamma la lotta per il secondo posto con il Frosinone che va in casa di un Livorno rinvigorito dal successo del Bentegodi mentre per il Crotone l’impegno è casalingo contro il Pisa.

Molto coinvolgente anche la lotta per la salvezza: il Trapani riceve la Virtus Entella, il Cosenza trova il Cittadella.

Per l’Ascoli c’è il ChievoVerona del neotecnico Aglietti, il Venezia invece va all’Arechi ad affrontare la Salernitana.

Dopo il primo k.o. alla guida dell’Empoli, Pasquale Marino vuole subito rifarsi per continuare la scalata in classifica ma per farlo servirà molta attenzione contro un Cosenza che punta al bottino pieno per non perdere terreno dalla zona che vale la permanenza in cadetteria.

Dopo il ritorno alla vittoria in trasferta, cerca il bis in casa il Pordenone che giocherà contro la Juve Stabia.

Chiude il quadro Spezia-Pescara.

Martedì 3 marzo ore 21

Cosenza-Cittadella (Diretta Dazn)

A Cosenza i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3 e hanno sempre vinto i rossoblu, ultima volta nella B dell’anno scorso, 2-0.

Calabresi a secco in casa da 348’: ultima rete firmata Baez al 12’ di Cosenza-Empoli 1-0 del 26 dicembre scorso, da cui si sommano i residui 78’ di quella gara e le 3 intere perse, le prime 0-1 con Crotone e Benevento, poi 0-2 con il Frosinone.

Di fronte due delle 3 squadre che fanno più punti fuori casa che tra le mura amiche: 14-10 per il Cosenza, 21-19 il bilancio del Cittadella.

Granata distratti dopo la pausa: 8 le reti subite dal Cittadella tra 46’ e 60’, primato negativo in questa fase di gara.

Fuori casa Cittadella reduce da 10 punti nelle ultime 4 trasferte: ultima sconfitta 0-1 ad Ascoli, lo scorso 14 dicembre.

Paleari imbattuto da 248’: ultima rete subita da Zappa al 22’ di Pescara-Cittadella 1-2 del 14 febbraio scorso, poi si contano i residui 68’ all’Adriatico e le due intere contro Juve Stabia (3-0) e Cremonese (0-0), ambedue in casa.

Probabili formazioni:

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Schiavi, Legittimo; Casasola, Bruccini, Broh, Sciaudone, D’Orazio; Machach, Carretta. All. Pillon.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Ventola, Frare, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi. All. Venturato.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati: Kanoute, Legittimo, Sciaudone (Cosenza); Diaw, Iori, Perticone (Cittadella).

Squalificati:

Cremonese-Empoli (Diretta Dazn e Sky DAZN1)

Nei 14 confronti ufficiali fra le due squadre in Lombardia il bilancio vede 7 successi grigiorossi (ultimo 1-0 nel dicembre scorso, in Coppa Italia), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 2017/18) e 2 affermazioni toscane (ultima 1-0 nella Serie B 1996/97, gara che diede l’aritmetica promozione in A agli azzurri, ultima giornata di campionato, con rete di Carmine Esposito).

Empoli distratto prima della pausa, con 11 reti subite tra 31’ e 45’ di gioco inclusi recuperi, record nella Serie BKT 2019/20.

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Ravanelli, Claiton, Bianchetti; Zortea, Arini, Valzania, Gaetano, Migliore; Piccolo, Marigini. All. Rastelli.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Sierralta, Nikolau, Balkovec; Frattesi, Stulac, Henderson; Bajrami, La Mantia, Tutino. All. Marino.

Arbitro: Ros.

Diffidati: Arini, Claiton, Gustafson, Migliore, Terranova (Cremonese); Frattesi (Empoli).

Squalificati:

Crotone-Pisa (Diretta Dazn)

Primo confronto ufficiale fra le due squadre in Calabria.

Crotone in gol da 11 partite di fila, per un totale di 21 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 in casa del Pordenone, l’8 dicembre scorso.

Il Pisa è la squadra che nelle riprese perde più punti rispetto ai risultati al 45’, -8 il saldo negativo toscano. Quest’ultimo dato è probabilmente spiegabile col fatto che i nerazzurri hanno subito 17 dei 34 gol totali nei 30’ finali di gara, inclusi recuperi, di fatto il 50% esatto del dato complessivo.

Quella toscana è la cooperativa del gol nella Serie BKT 2019/20 con 16 marcatori diversi mandati in gol con almeno una rete in 26 giornate.

D’Angelo fin qui ha fatto il pieno di sostituzioni, 78 su 78 in 26 giornate, come Venezia, Juve Stabia e Pescara.

Probabili formazioni:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Molina, Benali, Messias, Barberis, Mazzotta; Armenteros, Simy. All. Stroppa.

Pisa (4-3-2-1): Gori; Belli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Soddimo; Marconi, Vido. All. D’Angelo.

Arbitro: Prontera.

Diffidati: Benali, Messias (Crotone); Lisi, Pinato, Siega (Pisa).

Squalificati: Fabbro (Pisa).

Livorno-Frosinone (Diretta Dazn)

A Livorno 3 i precedenti ufficiali fra le due squadre: amaranto di casa imbattuti con 2 successi (ultimo 2-1 nella Serie B 2010/11) e 1 pareggio (0-0 nella Serie B 2014/15).

L’ultima vittoria interna amaranto risale al 2 novembre scorso, 2-1 sulla Juve Stabia.

Frosinone con porta inviolata in assoluto da 576’: ultima rete subita da Pobega al 54’ di Frosinone-Pordenone 2-2 del 17 gennaio scorso, da cui si contano i restanti 36’ di quella gara e le intere – di cui le prime 4 vinte per 1-0 – su Ascoli (fuori casa), Virtus Entella (in casa), Venezia (trasferta) e Perugia (allo Stirpe), poi il 2-0 a Cosenza e l’1-0 casalingo sulla Salernitana. Il Frosinone è capolista nel girone di ritorno con 19 punti ottenuti sui 21 disponibili dopo 7 giornate.

Quella ciociara è la formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: +14 in 26 turni e anche quella che fa meno cambi: 69 sui 78 disponibili dopo 26 giornate.

Probabili formazioni:

Livorno (3-4-3): Plizzari; Di Gennaro, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Awua, Agazzi, Porcino; Marras, Ferrari, Marsura. All. Breda.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi. All. Nesta.

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Beghetto, Capuano (Frosinone).

Squalificati:

Perugia-Benevento (Diretta Dazn e Rai Sport)

Al Curi i confronti ufficiali tra le due compagini sono 7: in bilancio 3 vittorie biancorosse (ultima 3-1 nella Serie B 2016/17), 2 pareggi (ultimo 1-1 nei playoff cadetti 2016/17) e 2 successi sanniti (ultimo 4-2 nella Serie B 2018/19).

I biancorossi non segnano da 379’; ultimo gol firmato Iemmello su rigore al 71’ del match vinto 2-1 a Castellammare lo scorso 2 febbraio, poi si contano i residui 11’ del Menti e le intere gare perse da Spezia (0-3 al Curi), Frosinone (0-1 esterno), Empoli (0-1 in casa) e Pisa (0-1 fuori casa).

Benevento dominatore della Lega B 2019/20 anche sulla base delle cifre: squadra che ha vinto di più (19 partite), perso di meno (1 volta su 26 giornate), attacco-record (48 reti segnate) e difesa bunker (14 soli gol subiti).

Campani scatenati nei primi 15’ e nei 15’ finali di gioco: dal 1’ al 15’ di gara 8 i gol, dal 76’ al 90’ più recupero 15.

Sanniti imbattuti da 17 giornate con bilancio di 14 vittorie e 3 pareggi e ultimo k.o. datato 26 ottobre scorso, 0-4 a Pescara. In queste 17 gare giallorossi sempre in gol, 35 reti complessive.

Benevento squadra regina dei gol con subentranti: 7 le reti giallorosse firmate da giocatori entrati a partita in corso.

Probabili formazioni:

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Rajkovic; Mazzocchi, Kouan, Carraro, Greco, Di Chiara; Buonaiuto, Iemmello. All. Cosmi.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Barba, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Improta; Coda. All. Inzaghi.

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Carraro, Di Chiara, Vicario (Perugia); Caldirola, Coda, Kragl, Letizia (Benevento)

Squalificati:

Pordenone-Juve Stabia (Diretta Dazn)

In terra friulana un solo incrocio ufficiale tra le due compagini, vittoria dei neroverdi di casa per 3-0 nella Supercoppa di Lega Pro 2018/19.

Il Pordenone ha segnato 10 gol nei 15’ finali del primo tempo, dal 31’ al 45’ incluso extratime, record nella Serie BKT 2019/20.

Juve Stabia una delle 4 formazioni cadette 2019/20 che hanno fatto il pieno di sostituzioni, 78 su 78 in 26 giornate, come Pisa, Venezia e Pescara.

Da 10 gare esterne la Juve Stabia subisce gol: 18 i gol incassati, con ultima porta inviolata nello 0-0 a Perugia del 14 settembre scorso.

Probabili formazioni:

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Vogliacco, Bassoli, De Asgostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Candellone, Bocalon. All. Tesser.

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Fazio, Troest, Tonucci, Germoni; Addae, Calò, Mallamo; Bifulco, Cissè, Canotto. All. Caserta.

Arbitro: Illuzzi.

Diffidati: Burrai, Mazzocco, Strizzolo (Pordenone); Addae, Fazio, Forte, Germoni, Mallamo, Tonucci, Vitiello (Juve Stabia).

Squalificati: Camporese (Pordenone); Forte (Juve Stabia).

Salernitana-Venezia (Diretta Dazn)

A Salerno precedente ufficiale numero 18 tra le due squadre: score di 10 vittorie granata (ultima 2-1 nei play-out di Serie B 2018/19), 6 pareggi (ultimo 1-1 nella Lega B 2018/19, regular season) e 1 affermazione arancioneroverde (1-0 nella B 2000/01).

Amarcord per Giampiero Ventura che si è seduto sulla panchina lagunare in serie B dal luglio al settembre 1994 e dal dicembre 1994 all’aprile 1995: il suo score in arancioneroverde è stato di 11 vittorie, 7 pareggi ed 8 sconfitte in 26 match ufficiali.

Da 256’ Salernitana con rete inviolata in casa: ultimo gol subito da Asencio al 14’ di Salernitana-Cosenza 2-1 del 25 gennaio scorso, poi si sommano i residui 76’ di quella gara e le intere contro Trapani e Livorno (duplice 1-0 campano).

Venezia reduce da 10 punti nelle ultime 4 trasferte, con ultima sconfitta datata 21 dicembre, 0-2 in casa della Juve Stabia. I lagunari sono una delle 3 compagini cadette 2019/20 che fanno meglio in trasferta che tra le mura amiche (come Cosenza e Cittadella): per gli arancioneroverdi 11 punti al Penzo e 21 fuori casa.

Venezia una delle 4 formazioni cadette 2019/20 che hanno fatto il pieno di sostituzioni, 78 su 78 in 26 giornate, come Pisa, Juve Stabia e Pescara.

Probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Capezzi, Maistro, Lopez; Cerci, Gondo. All. Ventura.

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Riccardi, Casale, Molinaro; Firenze, Fiordilino, Maleh; Aramu; Longo, Capello. All. Dionisi.

Arbitro: Maggioni.

Diffidati: Gondo, Jallow, Lombardi, Maistro (Salernitana); Aramu, Capello, Ceccaroni, Cremonesi, Lollo, Modolo, Montalto (Venezia).

Squalificati:

Trapani-Virtus Entella (Diretta Dazn)

In Sicilia i precedenti ufficiali tra le due compagini sono 4: padroni di casa imbattuti, con bilancio di 2 successi (ultimo 2-0 nella Serie B 2016/17) e 2 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie B 2014/15).

L’ultimo successo siciliano risale al 18 gennaio scorso, 3-1 sull’Ascoli.

Trapani distratto nei 15’ finali di partita: 15 i gol subiti dai granata dal 76’ al 90’ più recuperi, primato negativo del torneo.

In Trapani-Entella di fronte le due formazioni più “svagate” nei primi 15’ di gara dopo 26 turni: 9 le reti incassate dal 1’ al 15’ di gara da siciliani e liguri.

Probabili formazioni:

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Buongiorno, Pirrello; Kupisz, Colpani, Taugourdeau, Coulibaly, Grillo; Dalmonte, Pettinari. All. Castori.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Poli, Crialese, Pellizzer, Sala; Dezi, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, De Luca G. All. Boscaglia.

Arbitro: Ayroldi.

Diffidati: Del Prete, Grillo, Scognamillo (Trapani); De Luca G., Dezi, Schenetti (Virtus Entella).

Squalificati: Luperini (Trapani); Mazzitelli (Virtus Entella).

Mercoledì 4 marzo ore 18.50

Ascoli-ChievoVerona (Diretta Dazn) Telecronaca: Giorgio Basile

Ad Ascoli i confronti ufficiali tra le due squadre sono 4 con bilancio in perfetta parità: 1 successo marchigiano (3-0 nella Serie A 2006/07), 2 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A 2005/06) e 1 vittoria scaligera (2-1 nella Serie B 2007/08).

Una vittoria nelle ultime 7 giornate per l’Ascoli, 3-0 a Livorno lo scorso 1 febbraio; nel mezzo 1 pareggio e 5 sconfitte per i bianconeri marchigiani.

ChievoVerona imbattuto fuori casa da 5 partite, di cui 1 vinta e 4 pareggiate, ultimo k.o. lo 0-1 di Trapani dell’1 dicembre scorso.

Probabili formazioni:

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Valentini, Brosco, Padoin; Eramo, Troiano, Cavion; Morosini; Scamacca, Trotta. All. Stellone.

ChievoVerona (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic. All. Aglietti.

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: Brosco, Cavion, Padoin, Pucino (Ascoli); Frey, Segre (ChievoVerona).

Squalificati: Gravillon (Ascoli).

Ore 21

Spezia-Pescara (Diretta Dazn e DAZN1) Telecronaca: Dario Mastroianni – Commento Tecnico: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Al Picco i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 10: in bilancio 3 successi dei padroni di casa (ultimo 4-0 nella B 2017/18), 4 pareggi (ultimo 2-2 nella Lega B 2014/15) e 3 affermazioni biancazzurre (ultima 3-1 nella B 2018/19).

Spezia in striscia positiva in casa: 7 successi e 2 pareggi nelle ultime 9 uscite ufficiali al Picco, con ultimo k.o. lo 0-1 subito dal Benevento il 5 ottobre scorso.

Liguri scatenati nella mezz’ora finale di gara, dove i liguri hanno segnato 19 gol sui 37 totali dopo 26 turni, di fatto il 51,3% del dato generale.

Pescara una delle 4 formazioni cadette 2019/20 che hanno fatto il pieno di sostituzioni, 78 su 78 in 26 giornate, come Pisa, Juve Stabia e Venezia.

Biancazzurri scatenati dopo la pausa, con 8 reti segnate tra 46’ e 60’ di gioco, record nella Serie BKT 2019/20.

Probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Ricci M., Acampora; Gyasi, Nzola, Bidaoui. All. Italiano.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Bettella, Crecco; Melegoni, Palmiero, Busellato; Clemenza, Galano; Bocic. All. Legrottaglie.

Arbitro: Pezzuto.

Diffidati: Ferrer, Gudjohnsen, Maggiore, Mastinu, Nzola (Spezia); Drudi, Palmiero, Scognamiglio (Pescara).

Squalificati: Mora (Spezia); Memushaj (Pescara).

