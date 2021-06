Otto anni senza “BorgoGol”

“Più diventa difficile vincere, più grande è la felicità della vittoria”.

Con queste parole la DG del Matelica Roberta Nocelli aveva salutato la vigilia del match tra Cesena e Matelica che ieri ha visto i ragazzi di mister Colavitto espugnare con merito al fotofinish l’Orogel Stadium, per un’altra pagina indelebile della storia biancorossa.

“Ho pianto come una bambina mentre apre i regali di Natale – ha scritto la DG – e scopre che i genitori le hanno donato proprio la bambola che desiderava. Quando vivi questo sport intensamente, quando ti fai tutte le trasferte in pullman con la squadra e annusi quel clima di tensione e fame di vittoria non puoi mascherare le tue emozioni, le tue gioie e i tuoi dolori. Non puoi non scendere in campo anche tu e soffrire su ogni palla”.

“Quanto amo quello che sto facendo! Grazie Nonna, perché ogni volta che guardo lassù so che ci sei, ti mando un bacio, so che mi guardi, mi incoraggi e mi dici ‘Cocca de nonna sta tranquilla che ce la fai’. Il triplice fischio della gara con il Cesena chiude il cassetto delle amarezze di qualche anno fa – ha concluso la Nocelli – per far spazio ad una gioia immensa. Abbiamo scritto un’altra pagina della nostra storia. Siamo gente genuina, vera e seria. Siamo una famiglia di cui tanti vorrebbero entrare a far parte. Grazie per le migliaia di messaggi di complimenti. Domenica torneremo all’Helvia Recina per la gara di andata della Fase Nazionale dei play off contro il Renate. Continuate a fare il tifo per noi, non si molla un centimetro!”.

Il gol-qualificazione di Balestrero al 99° minuto

