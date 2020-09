Pescara: vuole suicidarsi e lo scrive su Facebook, salvata

PESCARA – Tragedia sfiorata a Pescara. Una donna, nella giornata di ieri mercoledì 9 settembre, aveva annunciato di togliersi la vita, tramite un post su Facebook. Le motivazioni risiederebbero ne non aver trovato un posto di lavoro e le condizioni invivibili in cui era ridotta la propria abitazione. Immediatamente è scattato l’allarme e la polizia, intervenuta in casa, è riuscita a fermare il gesto estremo. Per aiutarla sono intervenuti anche la Asl e i servizi sociali.