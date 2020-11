Pescara: trovati 4 kg di cannabis in una palazzina popolare

PESCARA – La Polizia ha rinvenuto in una palazzina popolare in via Cesano, 4 Kg di marijuana. Il ritrovamento è stato possibile in quanto gli agenti avrebbero fermato due uomini, al di fuori della palazzina, perché privi di mascherina. I poliziotti hanno così stato un forte odore della sostanza all’ingresso. Lo stupefacente è stato trovato in un involucro di cellophane trasparente con 14 grammi di marijuana, nascosto in una cantina. Il resto è stato rinvenuto al sesto piano in una stanza, dove c’erano due bustoni contenenti marijuana dal peso complessivo di 4kg.