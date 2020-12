Gran Sasso innevato: in 300 salgono in quota

foto da youtube.com

Continua la striscia consecutiva di pareggi per la formazione allenata da Mister Paci, questa volta fermata dall’1-1 sul campo della Turris.

La formazione campana, reduce da due sconfitte consecutive, entra in campo disorganizzata.

Ne approfitta l’undici teramano, che parte forte nonostante le assenze pesanti con una punizione di Bombagi al 5’ che scheggia la traversa.

E’ sempre il Teramo che ha in mano iniziativa, e trova la rete del vantaggio con Santoro al 19’, dopo un dribbling secco al limite dell’area e una velenosissima conclusione a giro sul palo lontano. Nulla da fare per Abagnale.

La Turris non sembra reagire allo svantaggio, fa fatica a costruire il gioco in verticale e ricorre spesso a lanci lunghi, facili prede dell’attenta retroguardia teramana.

Sullo scadere del primo tempo la squadra di Torre del Greco avrebbe l’occasione per pareggiare i conti con un calcio di punizione da posizione pericolosa. La palla però viene calciata tra le braccia di Lewandowski.

Nella ripresa la situazione cambia, con un Teramo che non sembra la stessa squadra scesa in campo nei primi 45 minuti. La Turris al contrario prende coraggio e inizia a imbastire una serie di trame offensive che destano non poche preoccupazioni alla retroguardia biancorossa. La formazione abruzzese rimane schiacciata nella propria metà campo e subisce l’iniziativa partenopea. Teramo che nel frattempo perde per infortunio l’autore del gol Santoro, sostituito da Viero.

La Turris continua a sferrare attacchi, e va vicina al gol con Pandolfi, forse il migliore in campo per la formazione di Mister Fabiano. È proprio il numero sette che serve di petto una palla al bacio per Giannone che non perdona Lewandowski dalla distanza ravvicinata, pareggio meritato.

La partita continua in una situazione di sostanziale equilibrio, con occasioni da una parte e dall’altra. Cala dunque il sipario a Torre del Greco dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Il Teramo, al terzo posto in classifica a meno quattro dalla seconda Bari, ospiterà sabato prossimo la Cavese al G.Bonolis.

Tabellino:

Teramo: (4-2-3-1) Lewandowski, Trasciani, Soprano, Iotti (A), Tentardini, Arrigoni, Santoro (s. Viero), Ilari, Bombagi (A) (s.Gerbi), Ferreira (s.Cappa), Bunino (s.Mungo).

Turris: ( 3-4-1-2) Abagnale, Rainone, Di Nunzio (A) (s. D’Ignazio), Fabiano, Tascone (A) (s.Signorelli), Franco (s.Romano), Da Dalt, Giannone (s. Marchese), Longo(s.Lame), Pandolfi.

Marcatori: Santoro (TE), Giannone (TU).

Di Simone De Paulis