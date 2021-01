Samb, Comunicato Ufficiale

(di Federico Principi)

Angelo D’Angelo, per via di un problema fisico, nel 2021 non ha ancora calcato il campo con la maglia della Sambenedettese: “Certo, è chiaro che mi piacerebbe giocare un po’ di più, ma ho comunque saltato la preparazione estiva rientrando dall’infortunio al braccio”, ha detto il centrocampista nella conferenza stampa odierna. Chi si aspettava però un suo inserimento sul mercato è stato perentoriamente contraddetto: “Fa molto piacere che la Casertana mi abbia cercato di nuovo, vuol dire che qualcosa lì ho lasciato. Ma non ho mai espresso alla società il desiderio di partire da San Benedetto. Qui il calcio si vive nel modo giusto, con il calore giusto”.

Dopo la sconfitta contro il Padova, che ha chiuso il girone d’andata, D’Angelo ha fatto un bilancio della stagione della Sambenedettese alla vigilia dello scontro con il Carpi, nel quale i rossoblù dovranno vendicare la sconfitta con la quale hanno aperto questo campionato: “Penso che, per il gioco espresso, avremmo potuto ottenere circa 3 punti in più di quelli che abbiamo, per cui non posso che dire che, bene o male, la classifica rispetta i valori che abbiamo mostrato”, ha detto il salernitano. “Con le big purtroppo abbiamo peccato un po’. Certo, era normale non partire fortissimo con tantissimi nuovi volti in squadra, molti dei quali non parlavano neanche l’italiano. Ma io sono venuto qui per vincere”.

Proprio in virtù della sua esperienza e della sua duttilità, D’Angelo ha sottolineato di aver “giocato sia in un centrocampo a 2, sia a 3, ma in carriera la maggior parte dei gol l’ho fatti da mezzala. Di base chiaramente sono una mezzala d’inserimento, ho fatto anche il trequartista in B ma solo quando serviva un uomo più adatto a pressare e inserirsi contro squadre forti”. Certo, come accaduto anche a Shaka Mawuli a Ravenna, il centrocampista campano potrebbe essere anche avanzato in posizione di doppio trequartista, “ma Botta dobbiamo assolutamente lasciarlo lì dov’è, è straordinario. Con me schierato al suo posto si perderebbe qualità”.

Qualità che alla Samb servirà per sfruttare gli spazi lasciati dal Carpi, la seconda squadra del girone B con il più alto dato di possesso palla medio (54,9%) dopo l’Arezzo: “Conosco Pochesci, mi ha allenato due mesi, e mi preoccupa molto perché ti fa giocare in modo ‘sbarazzino’. Noi però dovremo essere bravi a sfruttare questo fattore a nostro vantaggio”. Il tutto nell’ennesima sfida giocata a porte chiuse: “Il Covid ha cambiato tutto, con gli stadi vuoti certi giocatori sentono molta meno pressione e hanno fatto dei salti di qualità incredibili, altri fanno fatica a sentirsi motivati. Spero però, ad esempio, che giovani come Enrici e Masini possano presto dimostrare le loro qualità in uno stadio pieno, è lì che si vede se un giocatore è pronto davvero per le grandi piazze”. Per ora, però, dovranno continuare a limitarsi a farlo in questo contesto surreale.

