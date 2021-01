Teramo Calcio, i prossimi incontri

Quella che doveva essere la cenerentola delle squadre marchigiane in Serie C, il Matelica di Colavitto, chiude il suo 2020 da sogno nel modo migliore possibile per legittimare anche la sua credibilità a livello territoriale: vincendo il secondo derby consecutivo in trasferta.

Dopo il perentorio 3-2 al Riviera delle Palme contro la Sambenedettese, il Matelica infila un’altra vittoria a Fano per 2-1. Due partite che confermano per l’ennesima volta come il Matelica sia una squadra che segna e subisce tanti gol. Stavolta, però, i biancorossi si impongono vincendo una partita più sporca del solito e con meno qualità nella spinta offensiva.

L’assenza di Volpicelli dal primo minuto ha senza dubbio diminuito la qualità della conclusione in porta, ma il Matelica si è imposto senza dubbio grazie alla sua forza sui palloni alti, sfruttando qualche difficoltà ormai endemica del Fano sullo stesso tipo di palloni.

A inizio partita Barbuti sbaglia il secondo rigore su tre calciati in questa stagione, ma stavolta è fortunato e non può mancare il gol a porta vuota sulla respinta del giovane e promettente portiere Cardinali. A metà primo tempo la partita cambia per un episodio in cui il Fano reclama contemporaneamente un gol fantasma e un calcio di rigore. Così il Matelica trova la forza per premere e segnare sulla sirena con Moretti, prima dello stacco vincente di De Santis a inizio ripresa.

L’avventura professionistica del Matelica era nata proprio con il prestigioso gol del capitano per la vittoria d’esordio a Trieste. Il percorso dei biancorossi procede spedito e l’obiettivo della salvezza è ormai a un passo. Partita difficile per il Fano che nel finale risente di difficoltà atletiche in seguito al lungo tour de force per i recuperi delle partite contro Legnago e Arezzo. Fano e Matelica mangeranno il panettone con spiriti opposti, ma per decretare di chi sarà l’ultima parola manca ancora più di metà campionato.