Teramo: sorpreso con 400 file pedo-pornografici sul Pc, arrestato 43enne

TERAMO – Un 43enne del teramano è stato arrestato in flagranza di reato, in quanto trovato in possesso di materiale pedo-pornografico. Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo di Pescara e dalla Sezione di Teramo, ha posto sotto sequestro una notevole quantità di dispositivi informatici tra Pc, Tablet e Chiavette Usb, nei quali l’uomo nascondeva tutto il materiale all’interno di spazi in cloud a lui intestati. Da quanto appreso, sarebbero 400 i files ritraenti minori intenti in atti auto erotici o partecipanti a rapporti sessuali, anche di gruppo. Intanto le indagini proseguono sulle analisi di tutto il materiale informatico sequestrato e si sta procedendo con l’identificazione delle giovani vittime e gli altri pedofili coinvolti nelle violenze sessuali”.