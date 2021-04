Alba Adriatica, Pasqua all’insegna della solidarietà

In questo anno straziato dalla distanza fisica, sociale ed affettiva, piccoli barlumi di speranza si affacciano nello scenario abruzzese.

Non manca all’appello di questa Pasqua una grande dimostrazione di solidarietà da parte di un gruppo di amici che, grazie alla preziosa collaborazione delle Parrocchie albensi, della Croce Bianca e della Pro-Loco Città di Alba Adriatica, ha voluto regalare un sorriso consegnando pasti per il pranzo pasquale alle famiglie in difficoltà della comunità albense e ai bambini della ”Casa di Betania”.

”In un particolare momento come quello che stiamo attraversando, si intende esprimere vicinanza e attenzione alle fragilità sociali presenti nel nostro territorio”, queste le parole del presidente della Croce Bianca Andrea Ciaffoni. Il Covid non ferma la solidarietà, non resta che ammirare questi sani slanci poetici di comunità ancora resistente.