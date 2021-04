Pescara: tenta rapina con “spaccata”, arrestato 20enne

PESCARA – Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul lungofiume Paolucci. Una 60enne sarebbe stata investita da un’auto mentre stava camminando sul marciapiede. Ora la donna si trova in ospedale ma, nonostante l’impatto, non si troverebbe in gravi condizioni. L’automobilista, dopo averla investita è scappato senza fermarsi a prestare soccorso ma ha lasciato sul posto l’auto che non si è più rimessa in mio dopo l’incidente. La Polizia Municipale lo ha convocato e ora su di lui grava l’accusa di fuga e omissione di soccorso.