L’addio a Carla Fracci e la sua storia

MILANO: La sua ultima uscita di scena ha avuto lo stesso calore e la stessa l’emozione di quando salutava il pubblico, trionfante dopo uno spettacolo. Cinque minuti di applausi hanno accolto in piazza della Scala il feretro di Carla Fracci alla chiusura della camera ardente allestita per tutto il pomeriggio nel foyer del teatro.Il feretro di Carla Fracci è arrivato alle 11 al teatro alla Scala, per una cerimonia ristretta con il governatore lombardo Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sovrintendente Dominique Meyer, il direttore musicale Riccardo Chailly, il corpo di ballo del teatro, con il direttore Manuel Legris, l’etoile Roberto Bolle, gli alunni dell’Accademia, il personale della Fondazione. Alle 12 è stato aperto il foyer dove era già in attesa una lunga folla in coda,L’omaggio è stato continuo. E’ arrivato anche il regista Pippo Crivelli, 93 anni, e il suo abbraccio con Beppe Menegatti è stato uno dei momenti più commoventi. Per le 17.30 la camera ardente doveva essere chiusa, ma la fila all’esterno era ancora così lunga che si è deciso di tenere aperto per un’altra decina di minuti. Ma in centinaia sono rimasti fuori lo stesso e hanno atteso l’uscita del feretro per l’ultimo applauso a Carla davanti al suo teatro.a 84 anni la ballerina Carla Fracci. L’ètoile, meneghina doc, si è formata alla Teatro alla Scala, di cui è diventata prima ballerina alla fine degli anni Cinquanta. Nata da padre tramviere (che tra gli alpini aveva preso parte alla seconda guerra mondiale sul fronte russo) e madre operaia, dal 1946 ha iniziato a studiare alla scuola di ballo del Piermarini, con Vera Volkova e altri coreografi, diplomandosi nel 1954. Dopo solo due anni è diventata danzatrice solista, per acquistare poi il rango di prima ballerina nel 1958. A quel periodo risale anche l’incontro con quello che diventerà suo marito, il regista teatrale toscano Giuseppe Menegatti. Profondo conoscitore dei meccanismi teatrali, Menegatti ha affiancatoalle numerose regie operistiche per i grandi teatri, la creazione di drammi di celebri eroine che hanno trovato in Carla Fracci la protagonista ideale sul palcoscenico. Carismatico e talentuoso, nato a Firenze nel 1929, quando ha incontrato Fracci, Menegatti aveva già all’attivo spettacoli al Maggio Musicale Fiorentino e una collaborazione con un altro mostro sacro della cultura italiana, Luchino Visconti, per il quale ha lavorato come assistente alla regia. Dopo Visconti, le collaborazioni con Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. Carla Fracci e Beppe Menegatti si sono sposati nel 1964. Dal loro legame, nel 1969, è nato Francesco Menegatti, l’amatissimo figlio della coppia. Dopo 54 anni di matrimonio erano legatissimi e “ancora innamorati come il primo giorno”, come aveva detto la stessa Fracci. “Ho avuto tanto dalla vita, un figlio meraviglioso e due nipoti” raccontava orgogliosa. L’eterna fanciulla danzante, così come la chiamava Montale, “una fata che genera altri tempi” come la definiva Alda Merini, se ne è andata proprio mentre i suoi teatri ricominciano a vivere. L’assenza del pubblico l’aveva fatta soffrire: “Le persone hanno bisogno di ascoltare, di avere delle gioie, delle emozioni. Di tutto ciò che un artista può dare”.