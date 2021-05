Pescara: tre ragazze fuggono da una volante della polizia, rinvenuti attrezzi da scasso

PESCARA: Il poliziotto dell’ufficio immigrazione della questura di Pescara, indagato per corruzione due giorni fa è stato trasferito in un altro ufficio dal questore Luigi Liguori. La decisione dello spostamento è stata presa dopo le indagini preliminari e non è escluso che in futuro vengano adottati altri provvedimenti interni. Liguori non entra nel merito della vicenda, essendo in corso le indagini, ma spiega: Se dovessero accertarsi delle responsabilità a carico di questo poliziotto, mi dispiacerebbe sotto il profilo umano ma non dal punto di vita professionale.L’ipotesi che stesse accadendo qualcosa di anomalo è emersa all’interno dell’Ufficio immigrazione circa un anno fa, dove furono eseguiti dei controlli dentro l’ufficio stesso. Fu informato il vecchio questore e Liguori, il quale, ha voluto che il poliziotto rimanesse al suo posto. Spiega ancora il questore che :”il personale della squadra mobile e quello dell’Ufficio immigrazione hanno lavorato all’unisono, mantenendo la massima segretezza su tutto, con uno sforzo notevole da questo punto di vista”. Un lavoro e un risultato quello raggiunto dalla questura fino ad ora, di cui Liguori è soddisfatto anche se la sua non è una sentenza di condanna dell’indagato. “La possibilità che ci siano delle mele marce esiste in tutte le famiglie”, conclude il questore .