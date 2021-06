Avezzano: arrestati due rom per rapina

CHIETI: Nella Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Chieti, è stata eseguita una trasfusione di sangue intra uterina in un feto a rischio di anemia a 29 settimane di gestazione a causa di un problema immunitario della mamma. Si tratta di una procedura molto avanzata, eseguita solo in pochissimi centri di medicina prenatale, poiché implica un elevato rischio per il feto.Una trasfusione di sangue intrauterina ha permesso ad una donna di salvare il feto e portare a termine la gravidanza per far venire alla luce il suo bambino.Il professore Francesco D’Antonio di Ginecologia e Ostetricia, specialista in Diagnosi e terapia fetale e gravidanze a rischio dichiara:“Abbiamo messo in campo un lavoro di squadra straordinario perché il sangue da trasfondere deve subire una preparazione assai complessa, che è stata eseguita dal Centro trasfusionale con la preziosa collaborazione del direttore, Patrizia Di Gregorio, e dell’immuno-ematologa Amanda Procida”. La procedura è stata portata a termine da un’équipe pronti assistere il bambino in caso di sopraggiunta necessità di anticipare il parto qualora la procedura non fosse andata a buon fine. Non si sono verificate complicazioni e la mamma e il bambino sono stati dimessi,così potrà portare a termine la gravidanza nei tempi previsti.