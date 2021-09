Roseto: spacciava droga anche ai minorenni 18 enne arrestato

NERETO(TE): Due anni fa accadde l’omicidio di Mihaela Roua, la 32enne uccisa dal compagno Cristian Daravoinea,con due coltellate al petto il 9 ottobre 2019 a Nereto. Per l’uomo,la Procura aveva dato una pena di 24 anni ma ridotta a 21. L’omicidio si era consumato al culmine di una violenta lite nell’appartamento di Nereto,dove vivevano i due ragazzi che si stavano separando. Dopo aver realizzato l’omcidio,l’uomo,sposto’ il corpo in cucina e si è ferito al torace, forse per fingere di essersi difeso da un’aggressione da parte di Mihaela o per infliggersi una “punizione”, anche se l’ipotesi degli inquirenti è che abbia tentato il suicidio.A scoprire il corpo senza vita di Mihaela Roua erano stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo l’allarme lanciato da un’amica che non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Sul posto erano arrivati i carabinieri di Teramo,che poche ore dopo riuscirono a rintracciare il 37enne a Tortoreto.L’uomo è stato trovato chiuso nella sua automobile parcheggiata di fronte all’hotel Ambassador della cittadina rivierasca, poi trasferito all’ospedale di Giulianova per curare le ferite che si era procurato durante il delitto, infliggendosi nove coltellate al torace.Dopo il fermo Daravoinea aveva ammesso subito le proprie responsabilità confessando dell’omicidio.