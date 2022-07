Alba Adriatica, “Il Futuro è aldilà della Rete”, l’iniziativa civico-formativa di Iseini Volley

Lunedì 25 luglio si è tenuto l’evento di presentazione di “Il Futuro è aldilà della Rete” un’iniziativa destinata ai giovani tesserati della società pallavolistica albense, per accompagnarli in un percorso di orientamento e inserimento nel mercato del lavoro.

ALBA ADRIATICA – Si chiama “Il Futuro è aldilà della Rete” il progetto civico-formativo ideato dalla Iseini Volley Alba Adriatica e dal signor Iseini Fejsal, CEO e founder di Iseini Group, main sponsor della squadra di pallavolo. Si tratta di un’offerta formativa rivolta ai giovani tesserati della società albense, i quali avranno la possibilità di confrontarsi con il mercato del lavoro.

L’iniziativa è stata illustrata da Fejsal Iseini, titolare di Iseini Group, e dai dirigenti della squadra, Roberto Esposito, Direttore Sportivo e Consigliere Regionale Fipav (Federazione Italiana Volley), Riccardo Iacono, vicepresidente della squadra, e Angelo Erbuto, presidente onorario di Iseini Volley. Hanno preso parte all’evento di presentazione del progetto anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Nicolino Colonnelli e Paolo Cichetti, rispettivamente Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente e Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Alba Adriatica. Presenti inoltre, i rappresentanti di Avis, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile, la Consigliera regionale presente in Commissione Sanità e Sport di Regione Abruzzo, Simona Cardinali, e alcuni genitori dei ragazzi tesserati, in rappresentanza dei settori giovanili della società sportiva.

Nello specifico, “Il Futuro è aldilà della Rete” prevede due iniziative, una rivolta alla sensibilizzazione dei più giovani verso tematiche di importanza civica e sociale, l’altra maggiormente indirizzata all’orientamento lavorativo. Da una parte, Iseini volley conterà sul prezioso contributo di diverse associazioni ed Enti, quali Avis, Croce Rossa, Protezione Civile e Arma dei Carabinieri, che illustreranno ai ragazzi l’importanza del rispetto e della cura di loro stessi, del prossimo e dell’ambiente che li circonda.

La seconda iniziativa prevede un percorso formativo all’interno dell’azienda stessa, Iseini Group, durante il quale, i ragazzi potranno confrontarsi con i settori di elettronica, marketing e pubblicità, editoria e vendite. I quattro tesserati che nel corso della stagione sportiva si distingueranno per i loro valori e le loro capacità di recepimento delle tematiche del progetto, saranno assunti per uno stage retribuito della durata di un mese, all’interno dell’azienda stessa.

«Oggi poniamo una prima pietra sulla quale auspichiamo di costruire qualcosa di importante. Da imprenditore, con questa iniziativa condivisa pienamente dalla società sportiva Iseini Volley, che ho l’onore di rappresentare, speriamo di fornire ai nostri giovani tesserati una bussola in grado di indirizzarli verso un percorso formativo, o lavorativo, in linea coi loro talenti e le loro aspettative – commenta Fejsal Iseini – Si tratta di uno strumento che a me è mancato, ma del quale ho avvertito la necessità e che quindi spero possa essere adottato anche da altre società e realtà. Insieme al dirigente Marco Iacono, stiamo costruendo un team consulenziale per tutte quelle associazioni che vorrebbero seguire questo esempio, ma che al momento sono prive di strumenti e capacità».

Tutti coloro che sono intervenuti hanno espresso apprezzamento per l’originalità del progetto e per i benefici che apporterà al territorio, alle associazioni, ai giovani, alle società sportive non solo pallavolistiche e alle aziende. Nei prossimi mesi, si susseguiranno degli incontri con il comune di Alba Adriatica, con la Consigliera regionale Cardinali e l’Assessore regionale Pietro Quaresimale, durante i quali verranno illustrate le potenzialità del progetto su larga scala.