Scontri tra tifosi Giulianova e Lanciano: emessi 20 daspo

L’AQUILA – Sergio Caputo, il noto cantautore e chitarrista romano, in tour con il suo Trio, formato con Fabiola Torresi al basso e cori e Alessandro Marzi alla batteria, sarà in concerto a L’Aquila domenica 31 luglio all’Auditorium del Parco con inizio alle ore 19, per I Cantieri dell’Immaginario, evento promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Lo stile di Sergio Caputo è un Pop-Jazz che spesso spazia nel latino e con un uso insolito e innovativo del linguaggio, i temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane.

A “Un sabato italiano” seguono 12 album più varie compilation, partecipa al Festival di Sanremo tre volte, e negli ultimi anni torna con particolare decisione a sonorità jazzistiche e latine.

Ha collaborato con tantissimi artisti di livello internazionale come Dizzy Gillespie, Tony Scott, Mel Collins (King Crimson), Tony Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Danilo Rea e altri. Col nuovo millennio si trasferisce in California, dove vive e lavora per 12 anni a contatto con le sue radici musicali e facendosi conoscere come chitarrista “Smooth Jazz”. Nel 2008 esce il suo primo romanzo per la Mondadori, “Disperatamente (e in ritardo cane)”.

Di recente ha celebrato il trentennale del suo primo album con “Un sabato italiano30”, remake in versione più jazz dello storico album, contenente due brani inediti e con un Oscar Mondadori a lui dedicato. Nel marzo 2015 pubblica un album interamente in inglese “Pop, Jazz and Love”, tranne il singolo “A bazzicare il lungomare”. Dal 2017 collabora con Francesco Baccini e nel 2018, fra le molte esibizioni live, pubblica l’album “Oggetti smarriti”, un unplugged con tre inediti, e altri brani meno conosciuti della sua carriera. A febbraio 2021 è uscito il suo nuovo singolo “Gossip”.

Nel live Sergio Caputo con un mix di pop, jazz e poesia torna a riaffermare lo stile originale e coinvolgente che da sempre lo contraddistingue.

Ingresso Euro 5,00. Biglietteria on line circuito Ciaotickets dai siti www.cantieriimmaginario.it e www.barattelli.it. Punto vendita Info Point in via Cimino 11 0862295927 e 3701508492 e presso la sede della Società Aquilana dei Concerti su Corso Vittorio Emanuele II 95 int. 6 dal lunedì al venerdì ore 9,30-13 e 16-19 tel 086224262 e 3286765097.

Sarà possibile acquistare gli eventuali biglietti residui per il concerto di Sergio Caputo anche direttamente in Auditorium del Parco a L’Aquila, poco prima l’inizio del concerto.