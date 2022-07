Durante il weekend i carabinieri di Teramo hanno eseguito numerosi controlli sulle strade e verifiche nei confronti di persone agli arresti domiciliari, culminati con patenti ritirate e denunce, per guida in stato d’ebrezza ed evasione.

TERAMO – Weekend di controlli a tappeto da parte dei carabinieri per prevenire le stragi del sabato sera e gli episodi di movida molesta. Ma anche di accertamenti nei confronti di soggetti sottoposti al regime di detenzione domiciliare. In due casi, due persone non sono state trovate nell’abitazione in cui il Tribunale di sorveglianza di Teramo aveva disposto che scontassero il periodo di detenzione domiciliare e sono partite le denunce per evasione degli arresti domiciliari.

I carabinieri hanno dunque rintracciato le persone in questione, le quali non sono state in grado di fornire una valida motivazione per l’ingiustificata assenza e sono state denunciate alla Procura per il reato di evasione.

In seguito ai controlli sulla strade invece, tre persone sono state sorprese alla guida in stato d’ebrezza. Si tratta di un imprenditore sessantottenne di Torricella Sicura, un operaio 35enne di Teramo e un pensionato 68enne originario di Castelli. L’alcol test ha registrato un tasso alcolico superiore al consentito per tutti e tre, pertanto sono stati denunciati per guida in stato d’ebrezza ed è stato loro ritirata la patente di guida.

Infine, un uomo raggiunto da ordinanza di custodia in carcere è stato tratto in arresto per scontare una pena definitiva per violenza sessuale e cinque persone sono state deferite in stato di libertà vigilata. In totale sono state identificate 135 persone e controllati 79 auto-motoveicoli, sono stati ritirati 4 documenti di circolazione (tre patenti e una carta

di circolazione) e controllati 9 esercizi pubblici commerciali.