Arrestata per spaccio una trentunenne a Giulianova

Ieri tavolo tecnico in prefettura. La Provincia: «preoccupazione, parti distanti». Vagnoni: «Soluzione non semplice». Il Comitato di Via Risorgimento: «Avremmo dovuto essere invitati». Intanto la statale 259 rimane chiusa al traffico in via precauzionale.

MARTINSICURO – Enti e istituzioni continuano a confrontarsi, comitati e forze politiche dicono la loro, ma intanto la statale 259 rimane chiusa al traffico. Agli automobilisti non è ancora concesso utilizzare la strada che porta allo svincolo autostradale e il traffico che di solito scorre su via Risorgimento è dirottato su altre strade, creando non pochi disagi.

Lo scorso 17 settembre il forte vento ha sradicato un albero che si è abbattuto al suolo, sbarrando il passaggio alle macchine. Dal giorno successivo Anas ha deciso la chiusura del tratto stradale in via precauzionale, non tanto per l’albero caduto, ma per gli altri presenti ai lati della carreggiata, pericolanti. Da quel momento è iniziata una fase di stallo, conseguenza di una questione irrisolta che si trascina avanti da diverso tempo.

Il sindaco Massimo Vagnoni ha comunicato di essere costantemente in contatto con Anas «al fine di coordinare le azioni da porre in essere per riaprire al più presto il tratto interessato», ma ha anche specificato che «la soluzione non è semplice da attuare anche in considerazione di procedimenti penali in corso riguardanti proprio interventi di taglio di alberature eseguite negli anni scorsi».

Ieri si è tenuto un tavolo tecnico di confronto sulla questione in Prefettura. Presenti all’incontro oltre ai rappresentanti di Anas ed al sindaco Vagnoni, che ha esteso l’invito ai sindaci degli altri comuni della Val Vibrata, anche la Soprintendenza per il Paesaggio, esponenti della giunta regionale e quelli della provincia di Teramo. Proprio il Presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura, al termine ha espresso preoccupazione: «Le parti sono ancora distanti, la legislazione non aiuta, l’Anas ritiene che riaprire la strada senza abbattere gli alberi comporti un pericolo incombente per l’incolumità delle persone e non intende riaprire sino a quando non avrà l’autorizzazione da parte della Forestale all’abbattimento». Di Bonaventura poi conclude indicando una possibile soluzione: «Il sindaco Vagnoni sulla base di una relazione tecnica potrebbe individuare quali e quanti alberi abbattere ed emettere un’apposita ordinanza».

Nel frattempo, il Comitato per la Riqualificazione di Via Risorgimento protesta per non essere stata invitata a partecipare al confronto tra le parti: «Il Comitato, costituitosi nel 2018 per la tutela di questo viale, è formato da cittadini di Martinsicuro ed Alba Adriatica, gode del sostegno di associazioni di protezione ambientale riconosciuti dal Ministero e in questi anni ha seguito costantemente l’evolversi degli eventi e si è fatto carico di segnalazioni e richieste d’intervento, producendo documentazione». Il Comitato ieri pomeriggio aveva diffuso un comunicato nel quale chiedeva che l’invito a partecipare al tavolo tecnico fosse esteso anche a Simona Lattanzi, presidente del comitato e capogruppo di “Bene Comune” nel Consiglio Comunale, e Marta Viola, anch’essa consigliera comunale all’opposizione e capogruppo di Europa Verde. Richiesta che non è stata accolta.