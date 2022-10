Pescara, video di abusi in chat: denunciati sette minorenni

Maria Teresa Letta, professoressa molto attiva nel volontariato sorella di Gianni Letta, è scomparsa oggi a 84 anni. Il cordoglio di Marsilio, Rotondi

o e Liris.

L’AQUILA – «Con la scomparsa di Maria Teresa Letta l’Abruzzo perde una delle personalità che ha dato lustro alla regione attraverso un quotidiano impegno verso gli altri- ha affermato il Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio – Come delegata della Croce Rossa nazionale per gli aiuti umanitari ha dedicato la sua vita al prossimo e questa eredità la raccogliamo e la facciamo nostra in questo momento di dolore. A nome personale e dell’intera Giunta regionale porgo il cordoglio alla sua famiglia e al fratello Gianni».

Anche Gianfranco Rotondi ha voluto esprimere un ricordo: «Sono vivamente addolorato dalla scomparsa della professoressa Maria Teresa Letta, vicepresidente nazionale della Croce Rossa, con cui ho avuto l’onore di dialogare e collaborare in stagioni lontane. E’ stata una testimone discreta e luminosa del volontariato cattolico, e la sua scomparsa priva la Croce Rossa di un apporto fondamentale. A tutti i familiari, e in particolare al fratello Gianni, porgo le condoglianze più affettuose della comunità di ‘Verde è popolare”».

Al coro di cordoglio, si aggiunge l’assessore regionale e senatore Guido Liris: «Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia Letta, a partire da Gianni, per la scomparsa di Maria Teresa, vinta da un male incurabile. Va via un carissima amica, una persona speciale, una di quelle risorse della nostra comunità: nell’immediato post-sisma abbiamo collaborato fianco a fianco per la vicenda map, per l’assistenza socio-sanitaria, per il ruolo sul territorio della sua amata Croce Rossa, nei confronti della quale nutriva affetto sincero, e preoccupazione inquieta circa il presente e il futuro di una creatura a cui nel tempo aveva dedicato tutta se stessa. Negli ultimi mesi mi ha cercato spesso, perché sapeva di ‘dover andare via’ ed era assalita dall’apprensione di non lasciare irrisolte questioni aperte, anche durante la parte finale della malattia aveva pensieri per gli altri. Con la sua scomparsa l’Abruzzo perde un autentico punto di riferimento nel campo dei valori cattolici e della solidarietà».