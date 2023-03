A Teramo, Giulianova e Roseto la cartolina dedicata alla Festa della Donna

I Verdi di Martinsicuro propongono di piantare 80 alberi su entrambi i lati di via Roma per celebrare al meglio i primi sessant’anni del comune.

TERAMO- Con una richiesta protocollata in comune, il gruppo Consiliare Europa Verde ha proposto di celebrare i sessant’anni di Martinsicuro, piantando nuovi alberi nella centralissima via Roma. 80 lecci, su entrambi i lati della strada, nell’area compresa tra via Trieste e via Bolzano, che non solo sarebbero in continuità con l’alberatura esistente, ma che comporterebbero grossi benefici in termini di qualità dell’aria, ombra ed inquinamento acustico ed atmosferico.

Per i Verdi dunque, Martinsicuro non potrebbe farsi miglior regalo dei nuovi lecci, per celebrare al meglio i suoi primi sessant’anni. «Alberare via Roma significa lasciare in dote alla comunità truentina presente e futura un patrimonio arboreo che oltre ad abbellire paesaggisticamente il centro urbano, svolgerà il ruolo di presidio sanitario per i residenti in quanto offrirà ombra, aria pulita e fresco nelle stagioni particolarmente torride».