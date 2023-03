La “Giovane Ragazza Triste” del Bataclan nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo

I Carabinieri di Teramo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un teramano di 82 anni accusato di tentato uxoricidio: avrebbe cercato di uccidere l’anziana moglie mente dormiva, colpendola alla testa con l’attizzatoio del camino.

TERAMO – Quando lo scorso 25 marzo i Carabinieri del Nor sono entrati nell’ospedale Mazzini, un’idea di cosa potesse essere successo se l’erano già fatta. Una donna di 74 anni versava in gravi condizioni, a causa di alcune ferite al capo. Subito è stato attivato il codice rosso e le indagini sono state avviate immediatamente. Non sono durate a lungo. Oggi il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il marito della donna, accusato di tentato uxoricidio: l’uomo, di 82 anni, avrebbe cercato di uccidere la donna colpendola ripetutamente con un attizzatoio per il camino. I militari dell’Arma sono andati a prelevarlo in esecuzione della misura.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, per motivi di gelosia l’uomo avrebbe afferrato l’arnese e avrebbe ripetutamente colpito la donna mentre dormiva. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7 del mattino. In casa, oltre ai coniugi, abitano anche i figli maggiorenni della coppia. La Procura ha concordato pienamente con le ipotesi investigative dei Carabinieri ed richiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato.

La donna si trova ancora ricoverata al Mazzini, mentre l’uomo accusato di tentato l’uxoricidio è stato trasferito in carcere.