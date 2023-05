L’Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente ha diffuso i risultati delle analisi sulla balneazione effettuate nei mari d’Abruzzo, che delineano una buona situazione generale. Solo in due punti, nei pressi di foci di fiume, non conformi.

PESCARA – La qualità delle acque dei mari abruzzesi non destano preoccupazione. Solo due tratti sui 130 chilometri di costa, hanno mostrato parametri microbiologici non conformi. Si tratta di due punti nei pressi di una foce di fiume: quella del Foro, a Ortona, e quella del Osento a Casalboridno. Lo rende noto Arta che ha diffuso i dati relativi alla balneazione in Abruzzo.

I primi rilevamenti, effettuati il 20 aprile, avevano invece segnalato criticità per 11 tratti di mare, ma specifica Arta, in questo caso i dati sono rimasti influenzati dalle cattive condizioni metereologiche. I successivi prelievi, effettuati in condizioni di meteo favorevole il 26 dello stesso mese, hanno invece mostrato risultati in generale buoni. 113 i punti in cui sono state effettuate le analisi delle condizioni igienico-sanitarie del mare, a circa un mese dall’apertura della stagione balneare, che in Abruzzo prenderà ufficialmente avio il 15 maggio.

«In vista della riapertura della stagione – ha dichiarato il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio – il mare abruzzese mostra due sole criticità sui 130 chilometri di costa monitorati. Si conferma dunque – continua Dionisio – un trend positivo, ormai consolidato, in merito alla conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie. I superamenti – conclude Dionisio – che si sono verificati soprattutto nelle prime fasi di monitoraggio a causa di precipitazioni particolarmente intense e diffuse nei giorni precedenti, non devono destare preoccupazioni: in condizioni stabili i valori sono quasi tutti rientrati nella norma».

Il monitoraggio dell’Agenzia proseguirà mensilmente per verificare la buona qualità delle acque destinate alla balneazione. I parametri analizzati sono l’Escherichia coli, il cui limite di legge è fissato in 500 MPN/100 ml, e gli Enterococchi intestinali, il cui limite è 200 MPN/100 ml.

Come ogni anno, i risultati delle analisi effettuate sulle acque di balneazione verranno inseriti mensilmente nel “Portale acque di balneazione” del Ministero della Salute e potranno essere consultati da tutti i cittadini attraverso il sito web www.portaleacque.salute.gov.it per tutta la durata della stagione e sul sito dell’Agenzia www.artaabruzzo.it.