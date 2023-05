L’onorevole Furfaro a Nereto per sostenere la candidatura di Matteo Settepanella

TERAMO – Il deputato Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale dem, domenica 7 maggio ha fatto visita a Nereto per sostenere la candidatura a sindaco di Matteo Settepannella in vista delle Elezioni Amministrative. Oltre all’onorevole ed al candidato primo cittadini, hanno preso parte all’incontro anche i candidati consiglieri, il Consigliere Regionale Dino Pepe ed il Segretario provinciale PD Piergiorgio Possenti.

Matteo Settepanella ha parlato del percorso di confronto e condivisione che ha permesso di costruire la lista “Insieme per Nereto” con il supporto di tutte le forze del Centrosinistra, del Movimento 5 Stelle, dell’associazione Servire Nereto per ricomporre in un quadro di rinnovata unità tutte quelle forze, potenzialità e competenze che negli ultimi anni avevano trovato solo espressioni frammentarie. «La chiave che ha permesso di conseguire questo primo importante risultato è stata la conduzione di un intenso e continuo lavoro di ascolto, di condivisione e di convergenza su tutti i temi importanti per la cittadinanza e determinanti per una corretta e qualificata amministrazione».

L’onorevole Marco Furfaro ha invece espresso, nel suo lungo ed appassionato intervento, il proprio compiacimento ed il proprio sostegno per la lista. Come referente PD per l’organizzazione politica, il contrasto alle disuguaglianze e per il welfare, ha ribadito la necessità di ricompattare le forze del centrosinistra e civiche, per convergere insieme verso una prospettiva di contrasto e di alternativa al «tentativo in atto a livello locale, nazionale ed internazionale da parte del centrodestra di portare alla eliminazione di tanti servizi a sostegno del progetto di vita di ciascun cittadino. E’ in atto una forte e costante deriva verso una condizione di disuguaglianza dove le fasce di popolazione più deboli vengano ingannate con l’indicazione di altri più deboli quali responsabili del loro disagio. Poveri contro poveri, disagio contro disagio, invece che adoperarsi in azioni condivise per permettere a ciascuno di poter realizzare il proprio progetto di vita e condividerlo nella propria cittadinanza».

«Le misure adottate dal presente Governo, come anche i provvedimenti sul lavoro adottati il Primo Maggio scorso, procedono punto per punto secondo questa visione di società e le forze del centrosinistra vogliono mettere in gioco tutte le forze migliori, a cominciare dai livelli locali, proprio per sostenere una visione alternativa. Una proposta di governo della cosa pubblica a servizio dei cittadini, a sostegno delle fasce più deboli, con l’obiettivo di una società inclusiva nella quale ci sia la garanzia per tutti di sentirsi al sicuro, accompagnati dalla solidarietà e dalla condivisione con le proprie comunità» ha concluso l’onorevole Marco Furfaro nel suo intervento a Nereto.