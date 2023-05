Sequestrati 113 mila giocattoli pericolosi a Mosciano Sant’Angelo

All’istituto Comprensivo Corropoli-Colonnella-Controguerra, manifestazione finale del progetto di lettura della scuola primaria “La solidarietà… un germoglio da coltivare!”

TERAMO – Si è svolta dal 22 al 27 maggio, presso gli spazi esterni all’Anfiteatro comunale e all’interno del Cineteatro comunale di Corropoli, la manifestazione finale del progetto Lettura svolto dalla Scuola primaria dell’I.C. Corropoli-Colonnella-Controguerra diretto da Stefania Nardini dal titolo “La solidarietà… un germoglio da coltivare!”.

Il progetto, a cura della docente Cinzia Vanni, ha visto la lettura di libri sul tema durante l’anno scolastico e a conclusione di questo percorso l’allestimento di una mostra in cinque spazi per classi parallele con tutti gli elaborati prodotti dagli alunni dei tre plessi della Scuola primaria dell’Istituto, con il coinvolgimento di docenti, studenti e famiglie in diverse e stimolanti attività.

Varie sono state le iniziative svolte nella settimana in programma, in orario curriculare e pomeridiano: letture animate, spettacoli-laboratorio, backstage fotografici dei lavori in mostra. Gli alunni delle classi quarte e quinte hanno inoltre realizzato un calligramma dal titolo “Solidarietà è…”, con l’obiettivo di far riflettere bambine e bambine sul fatto che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

Nei giorni della manifestazione tutti gli alunni dell’Istituto hanno avuto l’opportunità di visionare i propri elaborati e quelli dei compagni degli altri plessi e di condividere impressioni e riflessioni sui diversi percorsi svolti. Gli alunni di prima, seconda e terza hanno partecipato a laboratori di lettura, mentre gli alunni delle classi quarte e quinte sono stati protagonisti in prima persona di attività di drammatizzazione, corali e lettura ad alta voce sperimentando tecniche diverse, come ad esempio l’antico teatro per immagini di origine giapponese chiamato kamishibai.

Così la referente del progetto ha illustrato il progetto: “La manifestazione appena conclusa, giunta alla seconda edizione, mette al centro la lettura nell’ambito della nostra progettazione educativa e didattica: quest’anno il filo tematico conduttore dei libri che gli alunni hanno avuto modo di ascoltare dagli insegnanti e leggere anche autonomamente è stata la “solidarietà”. La scelta di promuovere tale atteggiamento nei confronti di tutti gli esseri viventi nasce dalla riflessione su una società sempre più individualista, dove l’affermazione di sé diventa a volte una ragione di vita a discapito di chi ci circonda. Noi docenti, attraverso la lettura di libri e numerosi albi illustrati, abbiamo guidato i bambini e le bambine a ragionare sull’importanza del dare disinteressatamente, del donare e condividere non ciò che avanza, ma ciò che si possiede, e soprattutto abbiamo aiutato gli alunni a comprendere che essere solidali con gli altri non comporta necessariamente donare qualcosa di materiale, ma anche un sorriso o un gesto gentile possono rendere migliore la giornata di una persona”.