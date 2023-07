Ospedale di Giulianova, il PD lancia l’allarme: «condizioni inaccettabili»

I Consiglieri regionali Dino Pepe e Silvio Paolucci del PD ancora critici nei confronti dell’amministrazione regionale per quanto riguarda l’ospedale di Giulianova: «nella stagione estiva le criticità aumentano. Impegni in campagna elettorale si traducono in 40 milioni sottratti al nosocomio».

TERAMO – L’ospedale di Giulianova torna al centro del dibattito politico regionale con le nuove accuse lanciate alla Giunta Marsilio dal PD, che per bocca dei consiglieri regionali Dino Pepe e Silvio Paolucci afferma: «Le difficoltà del pronto soccorso di Giulianova sono note da tempo, ma nel pieno della stagione estiva le criticità aumentano e i disagi diventano sempre più numerosi, facendo aumentare i rischi per i pazienti e mettendo in condizioni di lavoro inaccettabili medici e operatori».

Nella nota stampa diffusa, i due consiglieri regionali affermano di aver ricevuto «numerose segnalazioni di disservizi: ore e ore di attesa per una visita, medici che sconsigliano il ricovero nell’ospedale giuliese per carenza di specialisti, ambulanze per il trasporto privato introvabili. Durante i mesi di novembre e dicembre 2022 abbiamo effettuato quattro visite ispettive nei Pronto Soccorso della provincia di Teramo, promuovendo un confronto con i professionisti, (medici, infermieri e operatori), che quotidianamente affrontano le difficoltà di una sanità regionale colpevolmente lasciata in balia degli eventi dalla Giunta Marsilio e dall’Assessore Verì. Naturalmente, degli impegni assunti in campagna elettorale i giuliesi non hanno avuto nessun riscontro e il promesso DEA di 1° livello si è risolto con la beffa dei 40 milioni sottratti al nosocomio di Giulianova».

Secondo Pepe e Paolucci la criticità maggiore rimane «la drammatica carenza di personale. Il presidio di Giulianova dovrebbe avere 10 medici ma ne ha 5, stessa cosa accade per il personale infermieristico e OSS. Programmare nuove assunzioni è diventata una questione urgente». Infine, per i due Consiglieri PD è fondamentale il confronto con le Università di Medicina per diversificare le specializzazioni e ripensare l’accesso alle stesse Facoltà. «In questi anni, con una sanità finalmente libera dal commissariamento, abbiamo suggerito e segnalato diversi interventi necessari, registrando ogni volta l’assoluta indifferenza di Marsilio e della sua maggioranza. Il risultato è una sanità abruzzese che manifesta tutte le sue fragilità: personale carente, liste d’attesa insopportabili e una mobilità passiva ormai dilagante».