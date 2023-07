Ragazza investita sulle strisce da un’auto pirata a Teramo

Poco prima della mezzanotte, in una zona centralissima di Teramo, una ragazza è stata investita sulle strisce pedonali da un’auto pirata che si è poi data alla fuga. La giovane ha riportato alcuni traumi. Alla scena hanno assitito diversi testimoni.

TERAMO – L’episodio è avvenuto di fronte a diversi testimoni. E’ stato proprio uno di essi, Gianluca Di Giacinto, a raccontare sui social quanto aveva appena visto. Ieri sera, martedì 25 luglio, una ragazza è stata investita sulle strisce pedonali a Teramo, in via Carducci, nei pressi di piazza Dante, da un’auto pirata che poi è fuggita.

«Ore 23:50 circa, via Carducci, a due passi da piazza Dante, il nostro eroe / la nostra eroina investe una ragazza, sulle strisce pedonali che attraversano l’inizio di via Carducci (per intenderci, di fronte al tabaccaio), per poi scappare con la coda tra le gambe per via Milli e quindi verso i Tigli. Io ero dal lato opposto di via Carducci, ma il “botto” si è sentito distintamente, come la frizione che gridava pietà nel tentativo di darsela a gambe levate», il racconto del testimone sui social.

Lui, come altri, hanno visto un’auto di colore rosso, probabilmente un modello degli anni ’90. La ragazza non ha mai perduto coscienza, ma lamentava un forte dolore al capo e da uno squarcio sulla coscia destra, perdeva copiosamente sangue. I presenti hanno chiamato il 118 e si sono radunati intorno per cercare di tranquillizzarla, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’ambulanza è arrivata in 4 minuti e l’ha trasferita in ospedale, dove le sono stati diagnosticati diversi traumi.

La zona è tappezzata di telecamere di videosorveglianza e diverse persone hanno visto l’auto pirata dalla quale è stata investita una ragazza sulle strisce pedonali a Teramo. «Non andrai lontano» è la promessa con cui l’autore conclude il suo post.