Terribile incidente sul lavoro ieri in contrada Tavazzano, nei dintorni di Teramo, dove un ragazzo di 26 anni è morto folgorato mentre stava lavorando su un traliccio della rete elettrica.

TERAMO – Il collega che era con lui ha prontamente dato l’allarme ed i soccorsi si sono precipitati sul posto, ma per Gianluigi Ragni, ragazzo di 26 anni originario di Campli e residente a Campovalano, non c’è stato nulla da fare: è morto dopo essere rimasto folgorato, mentre lavorava su un traliccio della media tensione.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in contrada Tavazzano, poco distante da Valle San Giovanni. Il giovane era impiegato in per una ditta che effettua lavori per Enel ed insieme ad un collega stava lavorando sul traliccio della media tensione intorno al quale si è verificata la tragedia.

La giovane vittima del tremendo incidente sul lavoro.

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia. Per il ragazzo i sanitari non hanno potuto fare nulla, mentre gli inquirenti cercheranno di fare luce sulle cause del terribile incidente sul lavoro. I sindacati Cgil, Cisl e Uil intanto hanno proclamato tre ore di sciopero per la giornata di 29 settembre, dalle 11 alle 14.

«Non è mai la sfortuna, non è mai la fatalità a causare le morti bianche, all’ origine di esse, purtroppo, c’è sempre una mancanza, sia essa di strumenti o dispositivi di protezione, sia essa di formazione o sia essa di piena coscienza dei rischi che si corrono. Piangiamo dunque l’ennesima vittima, ma per favore smettiamo di catalogarla sotto la solita voce “Destino avverso”. La classe Operaia non andrà mai in Paradiso sino a quando ci sarà questa riluttanza nell’affrontare seriamente la questione. È già cominciata la campagna elettorale per la Regione Abruzzo. Ora chiedete ai candidati cosa intendono fare di serio per combattere questo stillicidio. Altrimenti invece del voto raccomandateli per un posto in fabbrica. Ora i funerali di Stato fateli a questo innocente» il commento del Direttivo Territoriale Fim-Cisl.