Cinque quintali di rame in macchina: fermati per furto a Spoltore

I lavori sono stati completati a marzo e posti letti sono stati attivati a luglio, mentre ieri è avvenuta l’inaugurazione ufficiale alla presenza, tra gli altri, di Marsilio, Masci e del ministro Locatelli. Già 12 piccoli pazienti sono stati assisti nella nuova Terapia Intensiva Pediatrica di Pescara, anche provenienti da fuori regione. Importante contributo del Bambin Gesù di Roma.

PESCARA – «Le famiglie non dovranno più andare fuori regione, a completamento di un percorso assistenziale pediatrico» sintetizza così il direttore generale dell’Asl di Pescara Vero Michitelli, l’importanza dell’inaugurazione della prima Terapia Intensiva Pediatrica d’Abruzzo, avvenuta ieri, giovedì 5 ottobre, presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara.

All’evento sono intervenuto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, il direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo Claudio D’Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il direttore generale della Asldi Pescara Vero Michitelli, il direttore sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma Massimiliano Raponi, la direttrice della UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia ASL Pescara Rosamaria Zocaro, il presidente dell’Associazione “Progetto Noemi” Onlus Andrea Sciarretta.

I locali in cui la Terapia Intensiva Pediatrica è stata installata si trovano all’interno dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del dolore dell’Asl di Pescara. I lavori sono stati completati nel marzo scorso, mentre lo scorso luglio sono stati attivati i primi due posti letto. Già 12 i piccoli pazienti che sono assistiti, dieci dei quali provenienti dalle Asl del territorio, mentre gli altri due da fuori regione.

Fondamentale per la realizzazione del progetto, la convenzione stipulata con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, in base alla quale è stato avviato un percorso di formazione rivolto al personale medico ed infermieristico. Grazie alla donazione dell’Associazione «Progetto Noemi» gli spazi dedicati alla TIP sono stati rinnovati e decorati per accogliere i bambini e le bambine, in linea con l’esigenza di umanizzazione delle cure, ovvero nella volontà di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria rendendola più umana e concentrata sulla persona, di cui sono considerati anche gli aspetti psicologici. I dipinti a parete sono stati realizzati sul tema “L’isola dei colori di Noemi” da Silvio Irilli di “Ospedali dipinti”, che ha unito immagini dell’immaginario fantastico Disney ai disegni realizzati dalla stessa Noemi.

«Abbiamo finalmente raggiunto questo obiettivo dopo un lungo lavoro condotto in sinergia tra Istituzioni e l’associazione Progetto Noemi – ha detto Marco Marsilio – purtroppo, in mezzo ci sono stati due anni di Covid e questo ha fatto in modo che le terapie intensive, i medici e tutto il personale sanitario, venissero assorbiti per molto tempo dall’emergenza delle malattie infettive. In ogni caso, – ha proseguito – si è raggiunto ugualmente il traguardo e, tal proposito, è stata fondamentale la collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù che ha permesso di garantire e offrire formazione e competenze adeguate ai nostri operatori. Da oggi, ha spiegato Il Presidente- tutte le famiglie abruzzesi sanno che anche in Abruzzo un neonato che ha bisogno di terapia intensiva la può trovare qui a Pescara. Questo significa aver rafforzato l’offerta sanitaria abruzzese e non è cosa da poco».

«Uno straordinario esempio di collaborazione e sinergia tra le Istituzioni – ha sottolineato il Ministro Locatelli – un vero e proprio Modello Noemi che speriamo di replicare anche in altre realtà dove associazioni ed istituzioni si sono spese per colmare un vuoto per questa regione che andava assolutamente colmato. Sono venuta un anno fa – ricorda il Ministro – e la strada non si era ancora concretizzata, oggi invece possiamo dire che la Terapia intensiva pediatrica funziona. Penso che per il futuro questa sarà davvero una strada importante per la Regione, per le famiglie, per i bimbi e per tutti noi».