Scoperta una discarica abusiva grande come un campo di calcio a Pescara

Il colpo è stato sventato da Polizia Locale e Carabinieri con un’operazione congiunta. I due hanno tentato la truffa del finto maresciallo e stavano per spillare quasi 9 mila euro ad un anziano residente a Villa Raspa di Spoltore, ma è stata sventata dal vero nipote della vittima che, per puro caso, è andato a trovarlo proprio in quel momento.

PESCARA – La visita di un nipote ad un anziano di 86 anni a Villa Raspa di Spoltore, più che premurosa è stata tempestiva: il signore stava venendo raggirato proprio in quel momento, ma la truffa è stata per fortuna, è il caso di dirlo, sventata. Il nipote, che ha fatto visita al nonno per un fortuito caso, ha perfino incrociato sull’uscio la truffatrice, l’ha inseguita e l’ha indicata ai Carabinieri ed agli agenti di Polizia Locale presenti in zona.

La presenza dei militi e dei vigili è un po’ meno casuale, ma pur sempre provvidenziale. Carabinieri e Polizia Locale stavano compiendo alcuni controlli in zona ed in quel momento stavano identificando un uomo, con numerosi precedenti, a bordo di un’auto poi risultata noleggiata. Proprio verso questa era diretta la donna inseguita dal nipote della vittima della tentata truffa ad una anziano a Spoltore.

La donna era andata a ritirare la somma “necessaria” ad evitare l’arresto del figlio del signore contattato, come forma di risarcimento danni in seguito ad un presunto incidente che il giovane aveva provocato. L’anziano aveva già preparato i contanti sul tavolo ed aveva accolto in casa la donna inviata dal “maresciallo” che aveva poco prima chiamato. Quando alla porta si è materializzato il nipote dell’ottantaseienne, ha cercato di dileguarsi.

Arrestata, la giovane incensurata è stata condotta presso la casa circondariale di Chieti, mentre l’uomo è stato denunciato a piede livbero. Entrambi devono rispondere di concorso in truffa ai danni di un anziano.