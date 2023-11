Vinicio Capossela ha presentato il suo ultimo album al Teatro Massimo di Pescara

“Tredici canzoni urgenti” è l’ultima fatica discografica del cantautore e pianista Vinicio Capossela, nei teatri italiano con il tour “Con i tasti che ci abbiamo” che il prossimo 8 novembre farà tappa ad Ancona.

PESCARA – La platea del Teatro Massimo ieri sera si è riposata per un paio d’ore, dopo l’invito della voce fuori campo che annunciava l’ingresso in scena di Vinicio Capossela: “lo spettacolo è custode del sogno, buon riposo”.

Riposo ben evidenziato dalla presenza di un divano come elemento centrale della scenografia, sopra il quale il cantautore ha dato inizio allo spettacolo. Divano emblema della trincea contemporanea: dal divano è possibile assistere, e volendo resistere, al sonno occidentale.

Durante il viaggio tra le “Tredici canzoni urgenti” (titolo del nuovo album dell’artista polistrumentista) al Teatro Massimo di Pescara, Vinicio Capossela ha toccato temi di stringente attualità: dal cambiamento climatico, all’importanza della memoria, passando per guerra, industria bellica e violenza di genere (“una maledizione che passa di generazione in generazione”). Questioni centrali del nostro quotidiano che però non devono farci perdere di vista gli ideali che dobbiamo difendere: amore, libertà e speranza da cui trarre forze nei momenti più difficili.

Non è mancata la politica. In un mondo in cui la “politica diventa incivile”, ecco Capossela licenziare “canzoni ruggenti che nascono quando lo spettacolo deve diventare civile e cinico”. Più analista che storico, affronta il tema del fascismo come forza viva che tuttora opera. E non si tratta nemmeno di una spinta esterna alla quale resistere, bensì un moto interiore che caratterizza l'”inconscio” italiano. Qui entrano in gioco le canzoni dedicate al valore della Resistenza. In particolare, l’artista celebra gli sforzi eroici di alcune donne protagoniste di una storia minore di partecipazione, i cui nomi sono aspirazioni.

Pur con un tono scanzonato e musicalità morbide e di stampo anche popolare, l’artista filosofeggia sulle incoerenze della civiltà contemporanea e veste i panni dell’educatore. Educare, ed educarsi, alla gestione delle emozioni, e quindi alle sane relazioni ed all’amore, rimane la principale arma contro l’incombente nichilismo che attanaglia sempre di più la società occidentale.

Nel mezzo dello spettacolo, finalmente entra in scena dall’alto il “senno”, rappresentato da una luna gonfiabile (“adatta ai licantropi, agli innamorati ed ai lunatici”) in onore di Ludovico Ariosto (più volte citato) che scriveva: “nella valle lunare ci sono tutte le cose per le quali gli uomini perdono il senno, al punto tale che sulla terra non resta che follia”.

Andando verso la chiusura del concerto Vinicio Capossela inizia a scuotere la luna e la sala del Teatro Massimo di Pescara viene pervasa dalla follia in ripetuti e prolungati applausi, che oltre ad elogiare Vinicio, inneggiavano alla gioia.

Lo spettacolo si è chiuso con la canzone “Con i tasti che ci abbiamo” (che dà il nome al tour autunnale), che rappresenta un invito a far del proprio meglio con i mezzi che si hanno a disposizione, in antitesi con l’ “All you can eat” (brano suonato nelle fasi iniziali) di un occidente saturo, ma insaziabile che se non ha tutto quel che vuole allora può mangiare tutto quel che può: “se non c’è speranza nella terra dell’abbastanza allora mangiamo”.

Dopo due ore di riposo, lo spettacolo diventa custode della vita e la voce fuori campo dell’inizio augura un buon risveglio a tutti.