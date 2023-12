“Dipendenze e Legalità”, seminario al Pascal-Comi-Forti

Il gruppo all’opposizione in Consiglio Comunale ad Alba Adriatica punta il dito contro il taglio di alcuni alberi durante i lavori di rifacimento del lungomare e chiede maggior condivisione del progetto all’amministrazione Comunale.

TERAMO – I lavori di rifacimento del lungomare di Alba Adriatica continuano a tenere banco e ad alimentare il dibattito pubblico cittadino. Il gruppo di minoranza Siamo Alba torna nuovamente sulla questione e chiede maggior condivisione all’Amministrazione Comunale, oltre a protestare per l’abbattimento di alcune alberature durante i lavori per il nuovo lungomare.

«Il Sindaco continua a confondere la cittadinanza, sovrapponendo piani di comunicazione e richieste differenti che stiamo inoltrando» comincia la nota diffusa dal gruppo, che prosegue: «Forse non è chiaro al Sindaco che le 800 firme sono state raccolte non solo per trattare la discussione sulla liquidazione del sistema arboreo storico del lungomare in atto in questi giorni, ma per colmare una lacuna addirittura precedente a questa vicenda incresciosa. Con le 800 firme i cittadini vogliono essere messi a conoscenza dal consiglio comunale di cosa l’amministrazione sta per realizzare sul lungomare, di quale progetto si tratta e di come verranno investiti 6 milioni di denaro pubblico».

«Questo progetto del nuovo lungomare non è chiaro a nessun cittadino e lo stesso consigliere

capogruppo di maggioranza Luca Falò ha pubblicamente ammesso che lo strumento messo a

disposizione dall’amministrazione (QR code) non è perfettamente rispondente a fornire le informazioni dovute».

Poi Siamo Alba punta il dito contro un tema specifico dei lavori di rifacimento del Lungomare, il taglio di alcuni alberi: «E’ stato denunciato lo scempio effettuato in questi giorni dall’abbattimento delle alberature del lungomare con un metodo oltraggioso che supera persino il programma di interventi previsti dalle stesse relazioni depositate dai tecnici incaricati dall’Ente. […] I tagli che in questi giorni abbattono i pioppi neri, patrimonio storico della città, vanno sospesi. Il Sindaco è chiamato a discutere con urgenza sul tema specifico del verde pubblico messo in serio pericolo. Vogliamo valutare con attenzione le perizie depositate, il valore scientifico delle stesse, poiché siamo memori degli sbandamenti già emersi in passato negli studi depositati sulla pineta. Vogliamo capire perché la ditta abbia addirittura agito superando le indicazioni progettuali ed abbia tagliato sui primi cento metri di cantiere il 100% delle alberature storiche presenti sul bordo strada. Sono stati eliminati alberi sicuramente in stato di salute e di vigore vegetativo tale da essere considerati ancora un bene prezioso della città. Desta perplessità in questo caso il silenzio assenso dell’amministrazione comunale deputata al dovere della conservazione del bene ambientale cittadino. Se il Sindaco non sospenderà i tagli e non perverrà al confronto sul verde pubblico da noi richiesto, saremo costretti a raccogliere altre 200 firme per convocare, (come stabilito per via di diritto dalle

norme dello Statuto Comunale), il Forum cittadino per il confronto sulle problematiche legate alla gestione del verde del lungomare».

La nota conclude: «E’ la prima volta che ad Alba Adriatica diventa necessario raccogliere firme tra i cittadini per discutere di temi che interessano per via diretta gli interessi della comunità.

Perdura dunque l’atteggiamento ambiguo e la mancanza di trasparenza, già emersa drammaticamente per il caso delle pinete che vennero salvate dal disastro dei tagli grazie all’intervento della cittadinanza».