Paolo Gatti inaugura la sede elettorale a Teramo

Sabato 23 in piazza Garibaldi ci sarà anche il senatore Etel Sigismondi a fare l’in bocca a lupo a Paolo Gatti per la sua candidatura alle Elezioni Regionali 2024 tra le fila di Fratelli d’Italia.

TERAMO – Un brindisi per le feste natalizie ed un augurio per il nuovo anno, nella speranza di poter brindare anche in primavera, dopo il voto delle Regionali. Domani, sabato 23 dicembre, a Teramo Paolo Gatti, ex consigliere regionale rientrato recentemente in Fratelli d’Italia, inaugura la sede elettorale e coglie l’occasione per lo scambio degli auguri con amici e sostenitori.

Prenderà parte all’evento che si terrà in Piazza Garibaldi a partire dalle 11:00 anche il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il Senatore Etel Sigismondi. Paolo Gatti ritenta la corsa al Palazzo Regionale dopo 5 anni di assenza dalla vita politica.

Precedentemente, ha centrato l’elezione in due elezioni Regionali consecutive, ricoprendo gli incarichi di assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche Sociali prima e quella di vice presidente del Consiglio Regionale poi. In entrambe le occasioni è risultato il primo deli eletti in Abruzzo con oltre dieci mila preferenze nel collegio della Provincia di Teramo.

Avvocato, si è avvicinato molto giovane alla politica, diventando consigliere comunale a Teramo ad appena 24 anni. Successivamente ha ricoperto anche la carica di assessore alla Pubblico Istruzione, Manutenzione del Patrimonio comunale, Verde Pubblico, Impianti Sportivi e Pianificazione Strategica. Dopo cinque anni di assenza, si rischiera tra le fila di Fratelli d’Italia per le elezioni del prossimo 10 marzo. L’appuntamento con l’inaugurazione della sede elettorale di Paolo Gatti per la campagna per le Regionali del prossimo anno, è fissato per sabato 23 dicembre alle 11:00 in piazza Garibaldi a Teramo.