Accoltellato durante una lite tra vicini: un fermo per omicidio a Pescara

I Carabinieri hanno arrestato un giovane di origini albanesi, che è stato trasferito nella casa circondariale di San Donato in attesa dell’udienza di convalida.

PESCARA – La presenza di un’auto «mai vista prima» in quel quartiere residenziale ha insospettito i residenti, che hanno segnalato il fatto ai Carabinieri. I militari hanno così sorpreso a Montesilvano un ragazzo in possesso di 230 grammi di cocaina e 23 mila euro in contanti, che è stato arrestato.

I Carabinieri dopo aver ricevuto la segnalazione si sono portati sul posto ed hanno notato il giovane entrare ed uscire frettolosamente dalla vettura. Poi, lo hanno rivisto in zona, con una vettura diversa. A questo punto hanno deciso di procedere con i controlli ed il ragazzo è apparso subito molto nervoso.

Anche a causa dell’italiano incerto col quale si esprimeva, non è riuscito a spiegare per quale motivo avesse in auto una busta di Natale con dentro 23 mila in contanti di piccolo taglio. I Carabinieri però un’idea se la sono fatta: approfondendo i controlli sul veicolo usato in precedenza, hanno trovato una scatolo contenente 230 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Il ragazzo trovato con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e 23 mila euro in contanti a Montesilvano è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa della convalida.