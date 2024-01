Arrestato con 10 chili di eroina nel quartiere Rancitelli di Pescara

Gli ha bucato una gomma per fargli abbassare la guardia, poi, mentre il maresciallo in pensione sostituiva la ruota, in via Misticoni a Pescara, ha arraffato il borsello ed ha cercato di dileguarsi. Inseguito, ha aggredito la vittima della rapina, ma è stato bloccato dall’arrivo di una volante e dall’intervento di un passante.

PESCARA – Ha parcheggiato l’auto in via Misticoni per prelevare un pacco dagli sportelli del supermercato qui ubicato. Una volta tornato al veicolo si è accorto di aver una gomma a terra e si è prodigato per sostituirla. Tuttavia, non si trattava di una sfortunata coincidenza, bensì di un gesto volontario teso a distrarlo. Mentre armeggiava con cric e gomma di scorta infatti, l’uomo, un maresciallo dei Carabinieri in pensione di Pescara, ha appoggiato il borsello in macchina. Un uomo a questo punto ne ha approfittato per rubare il borsello e dargli alla fuga, ma il militare in quiescenza non è rimasto a guardare e gli è corso dietro.

I fatti si sono svolti ieri, domenica 14 gennaio. In via Colonna il carabinieri in pensione ha raggiunto l’uomo che ha tentato di rubargli il borsello ed è nata una colluttazione tra i due. Al fine di liberarsi dalla presa, il rapinatore ha cominciato a colpirlo con lo stesso oggetto che aveva rubato. Un passante ha notato la scena ed è intervenuto a dar man forte all’uomo che subiva la rapina, mentre altri testimoni hanno allertato il 112.

Sul posto è prontamente intervenuta una volante della Radiomobile, che ha definitivamente blccato il malintenzionato. In seguito alla perquisizione, i militari non hanno trovato solo il borsello, ma anche una tracolla trafugata poco prima, nella stessa zona e con lo stesso metodo. Oltre alla refurtiva, l’uomo aveva con sé un coltello da cucina con una lama lunga 21 centimetri. Arrestato, è stato processato per direttissima per rapina, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.