Cinghiali avvistati a Giulianova: «danni a recinzioni e coltivazioni»

Il circolo PD truentino torna sulla questione della riqualificazione degli impianti della fonderia in disuso e propone all’Amministrazione comunale di Martinsicuro di farsi parte attiva nell’acquisizione della Veco: «qualche privato sta aspettando un eventuale ulteriore ribasso per fare di un sol boccone e con pochi spiccioli le aree in questione».

TERAMO – Dal momento che le ultime aste giudiziarie per l’acquisizione della ex Veco sono andate deserte, nonostante il ribasso delle basi d’asta, secondo il PD il comune di Martinsicuro dovrebbe farsi attore protagonista dell’acquisizione degli impianti in disuso, sia per favorire la riqualificazione dell’area, sia per evitare che qualcuno possa specularci sopra.

«Viene da pensare che qualche privato stia aspettando un eventuale ulteriore ribasso per fare di un sol boccone e con pochi spiccioli le aree in questione. Sarebbe una buona iniziativa se il Comune di Martinsicuro si facesse avanti e acquisisse l’area dell’ex fonderia Veco in modo che possa essere utilizzata per l’interesse pubblico anziché a beneficio di pochi privati facoltosi» si legge nella nota diffusa dai dem. «L’acquisizione da parte del Comune garantirebbe che l’area venga utilizzata nel miglior modo possibile a vantaggio di tutti i cittadini, nel rispetto degli interessi collettivi, oppure la mera proprietà sull’area potrà garantire in un prossimo futuro l’accesso a bandi o fonti di finanziamento pubbliche che richiedano la disponibilità di aree di proprietà come requisito essenziale all’accesso».

Il Partito Democratico sostiene che «nell’ottica dell’interesse pubblico, potrebbero così anche essere riviste le norme edilizie sull’area stessa» che potrebbe così ospitare spazi pubblici, centri diurni di socialità, parchi, aree verdi o strutture culturali. «Ovviamente, sarebbe necessario valutare gli aspetti finanziari di un’acquisizione del genere, ma vogliamo ricordare che un Comune, oltre a curare le infrastrutture e rinnovare le opere pubbliche, dove i fondi sono stati prontamente trovati, dovrebbe anche investire in attività e progetti mirati a migliorare la qualità della vita ed essere attento alle esigenze dei propri cittadini per poi prenderle in considerazione quando pianifica e sviluppa i propri servizi».