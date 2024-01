Consegnati i lavori di sistemazione della provinciale 1/F: «opera attesa da 20 anni»

Polemiche e scambio di accuse reciproche tra l’Amministrazione Comunale di Giulianova le opposizioni, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’affidamento della gestione dei rifiuti alla Diodoro Ecologia ed ha disposto il subentro della Rieco.

TERAMO – «La gestione dei rifiuti non subirà alcun disservizio», l’amministrazione comunale di Giulianova rassicura la cittadinanza e promette che non si verificheranno intoppi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Ma non basta a placare il fuoco incrociato delle polemiche, innescato dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’esito della gara per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana.

Il Consiglio di stato ha rilevato irregolarità nella procedura di affidamento dei lavori ed ha disposto il subentro della Rieco al posto della Diodoro Ecologia, la quale è stata condannata al pagamento delle spese processuali insieme al Comune di Giulianova.

Immediatamente le opposizioni sono intervenute sul tema. Se l’ex sindaco Francesco Mastromauro, della lista Evoluzione Sostenibile, parla di «pagina di malgoverno e di amministrazione poco trasparente», suggerendo anche che la giunta stia tentando una «distrazione di massa tipica della destra» (il collegamento meccanico tra Lido e Paese, ndr), Antonio Macera della lista Nos ha affermato: «il disastro è compiuto. Pagheranno i lavoratori, la città e i cittadini. Le patetiche giustificazioni dei governanti, che scaricano come sempre ogni responsabilità sui tecnici e sulle ditte private, hanno il sapore di una vergognosa e irresponsabile fuga dalla realtà. Sindaco e Assessore che hanno sempre sostenuto che tutto era regolare, giusto, legittimo, ora dovrebbero avere la decenza di dimettersi e andare via».

L’Amministrazione dal canto suo rigetta critiche ed accuse. In una nota stampa il sindaco Costantini e gli assessori Albani, Di Candido, Ciliberti, Giorgini e Di Carlo, affermano: «gli Uffici, per quanto riguarda la gara d’affidamento dell’appalto, hanno seguito, in maniera imparziale e trasparente, l’iter previsto, stabilito per legge. […] La correttezza della procedura è stata peraltro acclarata dalla Magistratura in tre gradi di giudizio».

Non manca nemmeno una serie di controaccuse nei confronti di Mastromauro: «Su questa vicenda, che peraltro getta ombre pesanti sullo scenario politico di Sinistra, restano interrogativi insoluti, che l’Amministrazione Comunale sta ancora aspettando di vedere sciolti. Come ha potuto, Francesco Mastromauro, acquisire documenti interni del Comune sulla questione del software per il tracciamento dei rifiuti, senza seguire l’iter richiesto a tutti i cittadini? Il software, peraltro, all’epoca delle sue esternazioni, era già installato e funzionante nel sistema informatico dell’Ente. Perché non ha avuto alcun interesse a chiedere e leggere la relazione stilata a suo tempo dal dirigente, a seguito della diffida in materia della ditta ricorrente? Perché omette di dire che la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ribaltato le precedenti sentenze del Tar, in cui il comune era vincente, non riguarda in alcun modo le vicende legate al software per il tracciamento dei rifiuti? Come mai è stato così tempestivo nel reperire la sentenza del Consiglio di Stato immediatamente dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’organo stesso? Se l’Amministrazione Comunale può tranquillamente dimostrare di non avere interessi trasversali e di non star difendendo le ragioni di nessuno, altrettanto è chiamato a fare l’avvocato Mastromauro, che, in questa partita, si comporta più da tifoso che da spettatore».

Sulla stessa posizione la lista Giulianova in Movimento, il cui coordinatore Giuseppe Di Marcantonio afferma: «L’unica operazione verità plausibile oggi riguarda i suoi [di Mastromauro, ndr] nove anni di mandato, contraddistinti da numerosi insuccessi e molte ombre, che hanno pesantemente influenzato la vita e lo sviluppo di questa città. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto, senza lasciar spazio a polemiche infondate e campagne denigratorie».