Due laboratori didattici e nuovi arredamenti all’Iis Alessandrini-Marino

Lo scorso venerdì 12 gennaio, nel corso di un consiglio Comunale straordinario a Roseto degli Abruzzi, sono state raccolte oltre 14 mila firme per chiedere lo stop alla legge regionale che prevede il taglio del 98% della Riserva Naturale de Borsacchio.

TERAMO – L’assise cittadino aperto a tutta la cittadinanza convocato in via straordinaria a Roseto degli Abruzzi lo scorso venerdì 12 gennaio, che aveva la difesa della Riserva del Borsacchio come punto all’ordine del giorno, ha trovato il consenso pressoché unanime dei partecipanti. Oltre 14 mila le firme raccolte da cittadini e associazioni, non soltanto del territorio rosetano, per chiedere lo stop alla legge regionale che prevede il taglio del 98% della Riserva del Borsacchio.

«Dei Consiglieri Regionali di maggioranza ha preso la parola solo Mauro Febbo, screditando di

fatto tutto ciò che riguarda la salvaguardia dell’area naturalistica e banalizzando l’operato delle associazioni, oltre che i contributi scientifici che i ricercatori dell’Università degli Studi de L’Aquila – Facoltà di Scienze Ambientali – hanno evidenziato in una nota ufficiale su questo

argomento» commentano i Verdi martinsicuresi, presenti al consiglio comunale straordinario di venerdì scorso. «Per bilanciare questo quadro di superficialità offerto da chi prende decisioni sul bene comune, fondamentali sono stati gli interventi dei referenti delle associazioni Guide del Borsacchio e WWF, così come incisivo ed essenziale il contributo scientifico offerto dal biologo Prof. Giovanni Damiani. Egli infatti ha sottolineato come anche la sola esclusione del corso d’acqua Borsacchio dalla riserva sia un atto gravissimo, visto che questo ha la funzione di “corridoio ecologico” e garantisce l’equilibrio del sistema vivente (avifauna e vegetazione ripariale) del territorio».

I verdi lamentano un «atteggiamento di poca attenzione per lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale da parte della quasi totalità del Consiglio Regionale» che avrebbe prodotto una «reazione dal basso della popolazione che in questi giorni ha dimostrato di poter far sentire la

propria voce e di avere grande premura per la comunità, grazie anche al supporto di evidenze

scientifiche e giuridiche a livello nazionale».

A fine gennaio è prevista una nuova seduta del Consiglio Comunale e volontari ed attivisti promettono di non far venire meno il proprio impegno per la difesa della riserva del Borsacchio. E’ possibile firmare la petizione fino al 30 gennaio, sia prsso le sedi degli enti e delle associazioni couinvolte, che on-line a questo indirizzo.