Sgominato traffico di droga in Campania, arresti anche a Teramo

Si staglia anche l’ombra della mafia nigeriana sopra il sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga sgominato dai Carabinieri in Campania, con ramificazioni anche in Abruzzo: 13 arrestai nelle province di Caserta, salerno e Teramo.

TERAMO – Oltre 400 cessioni di stupefacente accertate, 6 pusher arrestati durante le indagini, tracciati i contatti con le fonti di approvvigionamento della droga in Africa, in particolare in Malawi, e con gli sciamani voodoo per i riti propiziatori che potessero scongiurare gli arresti, in Nigeria. L’operazione con cui i Carabinieri della Stazione di Grazzanise, della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere in Campania, hanno sgominato un ramificato spaccio “interprovinciale”, si è conclusa con 13 arresti compiuti nelle province di Salerno, Caserta e Teramo.

Dodici sono finiti in carcere, uno ai domiciliari. Cinque degli arrestati sono nigeriani, uno ghanese, uno venezuelano, uno tunisino e cinque italiani. L’attività di spaccio riguardava in particolare la zona di Castel Volturno, dove è avvenuto il maggior numero di arresti, ma lo stupefacente, in particolare eroina e cocaina, dalla Campania viaggiava anche su distanze maggiori, raggiungendo la provincia di Teramo e perfino Perugia.

Durante l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, i militari hanno sequestrato circa 530 grammi di droga, di varia natura, sottoponendo a perquisizione una serie di complessi immobiliari che sono risultati essere abitualmente frequentati da spacciatori e tossicodipendenti.