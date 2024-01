Spray urticante sul proprietario di casa: arrestati due rapinatori a Pescara

Quello che gli appassionati di ciclismo ricordano come uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, fu un uomo anche più grande dello sportivo: salvò oltre 800 ebrei dalle deportazioni e per questo è stato annoverato tra i Giusti delle Nazioni. A Gino Bartali è dedicato l’evento in occasione della Giornata della Memoria organizzato a San Valentino in Abruzzo Citeriore.

PESCARA – Come ogni anno, l’Oratorio San Damiano propone un evento per la Giornata della Memoria a San Valentino in Abruzzo Citeriore, per ricordare e onorare chi si è opposto alla follia della barbarie nazista, che quest’anno è dedicato alla figura di Gino Bartali, campione di ciclismo, ma soprattutto di fede e di umanità. Per il suo impegno a favore degli ebrei – ne salvò oltre ottocento – è stato annoverato tra i Giusti tra le Nazioni.

L’appuntamento è per sabato 27 gennaio, alle ore 16.30, presso la Pietra d’Inciampo, installata nel 2019 alla memoria di tutte le vittime del nazismo, in Piazza San Nicola per il saluto del Sindaco Antonio D’Angelo e la preghiera del Parroco don Rocco D’Orazio.

A seguire, presso la Sala Ammirati in Piazza Cesarone, la riflessione con interventi delle Animatrici d’Oratorio per ricordare l’impegno a vivere questa Giornata. Quindi, gli interventi di Gioia Bartali, nipote del grande Gino; Maurizio Formichetti e Luca Pelaccia che ci parleranno dello sport come veicolo di valori. A moderare il dibattito sarà Paolo Del Viscio.