Ad Alba Adriatica il Carnevale 2024 si festeggia a Villa Flaiani

Dopo la pubblicazione della gara per l’aggiudicazione dei lavori, inizia a prendere concretamente forma l’oramai mitologico ponte ciclopedonale sul fiume Tronto ed il Pd di Martinsicuro vorrebbe che venissero ricordati i risultati raggiunti da tutti i protagonisti della vicenda e non solo gli attuali amministratori.

TERAMO – «Finalmente abbiamo avuto conferma nei giorni scorsi della concreta realizzazione di questa importante opera infrastrutturale da parte della Regione Marche. Ad inizio settimana è stata pubblicata la gara per la realizzazione del Ponte Ciclopedonale sul Tronto, un’opera che costerà 3,5milioni di euro, di forte e strategico impatto turistico ed economico, e di grande sostegno alla mobilità sostenibile» comincia così il comunicato stampa del Pd di Martinsicuro in merito alla gara per l’aggiudicazione dei lavori.

«A differenza del nostro Sindaco, che si è affrettato a liquidarci come perditempo e lamentosi, noi abbiamo avuto il coraggio in questi anni di mantenere alta l’attenzione su questo tema. Soprattutto protestando, sempre pacificamente, per i ritardi estenuanti e la rimodulazione dei fondi a fine 2022, che destinati al Ponte sono andati a finanziare il giro d’Italia».

«Quello che oggi ci viene propinato come un successo di un solo uomo, di un solo partito, e di una sola parte politica rappresenta una vera e propria mistificazione della realtà e un insulto per i cittadini. Ricordiamo a tutti che il ponte ciclopedonale sarebbe stato dovuto essere già costruito da qualche anno; c’erano convenzioni e soldi. Tutto cancellato dai governi regionali di destra senza una parola di contrarietà da parte dei nostri amministratori di destra!

Probabilmente chi rappresenta questa comunità di persone non si è sentita in dovere di lamentare la propria contrarietà a questi ritardi perché aveva da pensare più alla poltrona da Presidente della Provincia che al Ponte ciclopedonale».

«Rimane poi squallido vedere che, come sempre, per vedere la realizzazione concreta di opere pubbliche si debba aspettare le elezioni regionali. Per avere il Ponte e/o le scogliere a Villa Rosa sud abbiamo dovuto attendere le elezione regionali. Questo modo di fare deve finire!»



«Lascia perplessi inoltre come questi traguardi non siano rivendicati come un successo ed un impegno di tutta la collettività ma di un singolo partito o di un singolo politico. Come anche vedere l’immagine di questi progetti pagati dal pubblico, e cioè da tutti, associati a manifesti elettorali dei singoli partiti è davvero sgradevole e poco istituzionale. Urge ricordare che gli attori che hanno portato avanti questo importante collegamento tra Marche e Abruzzo sono stati svariati e di ogni parte politica; da Città Attiva, dal Pd locale e regionale, dal

centrodestra locale e regionale».

Il comunicato del Pd di Martinsicuro sull’aggiudicazione dei lavori per il ponte sul Tronto conclude: «Noi a differenza di chi ci amministra, ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti per quello che si è fatto e si sta facendo per completare questa struttura, Vagnoni compreso, ed invitiamo l’Amministrazione a delegare ad un consigliere di maggioranza il monitoraggio dello svolgimento delle fasi di realizzazione di questa struttura affinché ci sia maggiore attenzione da parte dell’intero Consiglio Comunale e maggiore certezza sui tempi di realizzazione».