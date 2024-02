Oltre 520 mila prodotti non sicuri sequestrati a Teramo, molti sono giocattoli

Gli articoli di Carnevale non sicuri sono stati sequestrati dalle fiamme gialle di Teramo in diverse attività gestite da imprenditori di origine cinese.

TERAMO – Con l’approssimarsi dei festeggiamenti del Carnevale, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in materia di salute dei consumatori, in particolar modo per quanto riguarda gli articoli destinati ai bambini. E così sono stati sequestrati dal Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Teramo e dalla Compagnia di Giulianova oltre 520mila prodotti non sicuri, tra cui 23mila articoli di carnevale per bambini risultati pericolosi per la salute, presso esercizi commerciali gestiti da imprenditori di nazionalità cinese.

Costumi, maschere, gadget e accessori vari, potenzialmente pericolosi, in quanto privi del previsto marchio CE, Marchio di Conformità Europea, che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. Sono risultate altresì mancanti le indicazioni inerenti alle informazioni minime circa le avvertenze, la composizione e l’eventuale presenza di materiali pericolosi nonché le obbligatorie indicazioni in lingua italiana.

Inoltre, sono stati individuati e sottoposti a sequestro amministrativo altre tipologie di prodotti, circa 497mila articoli, risultati totalmente o parzialmente privi delle informazioni minime previste dal Codice del consumo e dalle specifiche normative: si tratta di accessori per abbigliamento, per la persona, attrezzi per il bricolage e altro.

Le operazioni di servizio si sono concluse, pertanto, con la segnalazione dei rispettivi rappresentanti legali alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Gran Sasso d’Italia di Teramo e con la contestazione di cospicue sanzioni amministrative di carattere pecuniario.