Picchia un ragazzo per rubargli lo smartphone: arrestato a Pescara

Venerdì la Polizia di Pescara ha arrestato un quarantaduenne per maltrattamenti in famiglia, che da mesi estorceva con vessazioni e minacce i soldi per acquistare la droga ai suoi genitori. Le vessazioni perduravano da mesi.

PESCARA – Da molto tempo subivano in silenzio le continue richieste di denaro da parte del figlio tossicodipendente, nella speranza di recuperare il rapporto con lui. Venerdì sera però, quando si sono rifiutati di dargli ancora soldi per comprare la droga, il quarantaduenne ha rivolto loro minacce di morte e così i due genitori, residenti a Pescara, hanno chiamato la Polizia, che ha arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.

Per acquistare la droga, si faceva consegnare il denaro dai genitori con vessazioni, pressioni psicologiche ed anche minacce. Nemmeno quando gli agenti sono intervenuti presso la loro abitazione il quarantaduenne si è calmato ed ha continuato ad intimidire il padre e la madre per costringerli a consegnare il denaro. Dopo l’arresto l’uomo è stato rinchiuso in carcere.

Durante i pattugliamenti degli operatori della Questura e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, è stato invece compiuto un arresto per droga: sul lungomare un 23enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di oltre 30 dosi di hashish, pari a 50 grammi, già confezionate e pronte allo spaccio, oltre alla somma di 90 euro, ritenuta provento dello spaccio. L’uomo è stato sorpreso mentre consegnava una dose di hashish.

Contestualmente, durante i controlli, nei giardini posti nei pressi del terminal bus, sono stati rinvenuti due involucri contenenti hashish dal peso complessivo di quasi 35 grammi.