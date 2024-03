Durante la Conviviale del Rotary Club Teramo, lo storico Sandro Galantini ha ripercorso la storia della ferrovia Teramo-Giulianova in occasione del 104esimo anniversario della sua realizzazione.

TERAMO – Il Rotary Club Teramo, presieduto da Gabriella Luci Pressanti, nel corso dell’ultima conviviale del 7 marzo 2024, svoltasi presso il Ristorante “Al Fortino da Gilda” di Teramo, ha avuto il piacere di ospitare Sandro Galantini, storico, giornalista e saggista, autore di circa cento tra volumi, saggi e contributi apparsi in opere collettanee ed in riviste scientifiche relativi a problematiche giuridiche, alla letteratura meridionale, alla etnopoetica e soprattutto a questioni storiche abruzzesi dell’età moderna e contemporanea. Socio ordinario della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi, membro dell’Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche e Socio Corrispondente dell’Istituto di Studi Abruzzesi di Pescara, ha conseguito per la saggistica storica numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali: nel 1996 il Premio culturale “Filomena Carrara”; nel 2004 il Premio Internazionale “Vexillum – Giuseppe Sciacca” e il Diploma di merito della Fondazione Scientifica Mauriziana; nel 2006 il Premio speciale nazionale “Lago Gerundo”.

Nel corso della serata Sandro Galantini, autore anche del volume “Lungo la strada ferrata da Giulianova a Teramo” di Francesco Savini, ha ripercorso la storia della ferrovia Teramo-Giulianova nel 140° anniversario della sua inaugurazione (15 luglio 1884, ndr), ricordando che nelle intenzioni doveva proseguire sino a Roma. Tuttavia nessuno dei progetti previsti venne realizzato. Anzi negli anni seguenti vi fu un continuo altalenarsi di minacce di chiusura e volontà di rilancio. Tra le particolarità illustrate, la creazione nel 1904 delle due stazioni di

Colleranesco e Nepezzano, gli affreschi della sala d’attesa della stazione di Teramo e la

pensilina di quella di Giulianova costruita dal padre di Enzo Ferrari con suo figlio.

Si è dichiarato molto onorato per essere stato invitato alla conviviale del Rotary Club Teramo

sia per l’amicizia e la stima nei riguardi della presidente Gabriella Lucidi Pressanti sia per i

numerosi amici che ha incontrato e che lo hanno accolto con grande entusiasmo.

La Presidente del Rotary Club Termo Lucidi Pressanti lo ha ringraziato per aver aver onorato il Club della sua presenza e per le interessanti e curiose notizie che ha fornito sulla ferrovia Teramo-Giulianova.