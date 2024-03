Robocup Junior 2024, ottima prova dell’Alessandrini-Marino di Teramo

E’ andato in scena ieri presso la Sala Consiliare di Martinsicuro l’evento di musica classica “Donne in Musica”.

TERAMO – Grande successo per Donne in Musica, l’evento di musica classica, dedicato alle donne compositrici, andato in scena domenica 24 marzo nella sala consiliare del Comune di Martinsicuro.

Il concerto, fortemente voluto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune truentino, su proposta del Conservatorio di Fermo, è stato coordinato dalla professoressa Sara Torquati. In rappresentanza del comune di Martinsicuro erano presenti il Presidente del Consiglio Umberto Tassoni, l’Assessore Alessandra Pulcini e le Consigliere Giuseppina Camaioni, Valentina Coccia e Martina Pollastrelli.

«Abbiamo assistito a una magistrale esecuzione da parte di allievi di livello avanzato del Conservatorio che hanno portato in scena un programma comprendente brani scritti da compositrici storiche per voce o strumenti e pianoforte. Lo scopo dell’iniziativa è stato proprio quello di riportare in auge una parte dimenticata del repertorio musicale e che è giusto riscoprire e valorizzare anche per colmare il gap di visibilità e di ufficialità negata alle donne compositrici e per dare risalto alla conoscenza del lavoro e della creatività di tante donne che hanno lavorato una vita nell’ombra spesso ignorate e ghettizzate, quando non apertamente discriminate» ha commentato a margine dell’evento la presidente della Commissione Pari Opportunità, Isabel Marchegiani.

La collaborazione con il Conservatorio Pergolesi di Fermo ha visto protagonisti le giovani soprano Albina Zhumagaliyeva, Wexin Dai e Marica Lina Bisogno, con la violinista Ilaria Margione accompagnate al pianoforte dai pianisti Alfonso d’Ercole, Alessandro Taccaliti e Marco Leoni, che hanno eseguito brani di Adelina Patti, Matilde Capuis, Carlotta Ferrari, Pauline Viardot, Elsa O. Sangiacomo Respighi. Il pubblico ha gradito l’ascolto di questo insolito repertorio che appartiene almeno per il momento ad un filone di ricerche musicali di nicchia che intende colmare il “gap” culturale in cui sono relegate le donne che scrivono musica oggi come nel passato le donne trovano pochi spazi nelle programmazioni dei grandi circuiti musicali.