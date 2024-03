Si rompe una manichetta antincendio all’ospedale di Teramo: reparto allagato

In visita elettorale in Abruzzo, il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha tenuto una riunione a Montorio al Vomano, per presentare il progetto del casello autostradale.

TERAMO – «Lo svincolo autostradale dell’A24 a Montorio al Vomano si farà e sarà inaugurato entro la fine dell’inverno prossimo». A prometterlo col tono di chi non ammette repliche, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ieri, domenica 3 marzo, ha partecipato ad una riunione in municipio con i vertici di Anas, Strada dei Parchi e amministrazione comunale sul casello autostradale di Montorio. L’incontro è stato organizzato dal sindaco Fabio Altitonante ed era presente anche il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo.

«C’è una richiesta da parte di un intero territorio da 30 anni e oggi – sottolinea Salvini – è stato fatto un grande passo in avanti. L’obiettivo che ci siamo prefissi, nel corso della riunione tecnica, è di avere l’autorizzazione entro la primavera, aprire i cantieri entro l’estate per poi inaugurare lo svincolo entro la fine dell’inverno. Questo svincolo – continua Salvini – significherà investimenti, più lavoro e ricchezza per Montorio al Vomano e per tutti i paesi limitrofi. E significherà anche meno tempo perso, meno denaro, meno gasolio e meno inquinamento. Se dopo 30 anni avrò l’onore di accompagnare lo sprint finale di questo progetto, che la comunità aspetta da tanto tempo, sarà una soddisfazione enorme. Oggi per me è una bella domenica».

Salvini nella sua tappa teramana ha precedentemente partecipato ad incontri pubblici a Sant’Onofrio e Castellalto, mentre il giorno prima è stato ad Avezzano. Oggi invece, il ministro Giorgetti ha fatto visita a Giulianova, dove ha detto che in Abruzzo non si assisterà all'”effetto Sardegna”.