Chiuso per tre notti il tratto dell’A14 da Pescara Sud a Pescara Ovest: aggiornate le date

Un giovane è stato sorpreso con 700 grammi tra hashish e marijuana in casa a Civitella Casanova ed arrestato in flagranza dai Carabinieri di Penne la notte di Pasqua.

PESCARA – Quando ha aperto la porta non si è trovato di fronte dei clienti, ma i Carabinieri che lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Un giovane di 23 anni residente a Civitella Casanova è stato arrestato per spaccio la notte di Pasqua, dopo essere stato sorpreso con circa 700 grammi di stupefacenti, tra marijuana ed hashish.

I militari di Penne stavano tenendo d’occhio l’appartamento del tranquillo paese vestino, in seguito ad una segnalazione. Effettivamente, hanno appurato un inconsueto via vai di giovani. La notte di Pasqua ne hanno fermato uno, uscito poco dopo essere entrato in quella casa. Addosso aveva 2 grammi di hashish.

A questo punto i Carabinieri hanno deciso di entrare: hanno così scoperto lo stupefacente, nascosto in diversi punti della casa. 500 grammi di hashish e 200 di marijuana, oltre a 140 euro ed un bilancino di precisione.

Per il giovane, che ha subito ammesso le proprie responsabilità, sono scattate le manette. Si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il ragazzo fermato invece, è stato segnalato alla Prefettura.

Non è stato questo l’unico arresto operato dai Carabinieri nel pescarese nel weekend di Pasqua. Un 54enne di origini brasiliane, condannate per false attestazioni, è stato condotto in carcere, al pari di un marocchino di 32 anni, arrestato per lesioni e danneggiamento.

Un giovane di 16 anni di Pescara invece, è stato deferito alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per una rapina perpetrata in discoteca lo scorso 29 marzo: ha scippato 20 euro ad un ragazzo di 15 anni.

Denunciati anche un 39enne ritenuto responsabile di 4 furti aggravati ed un 46enne ritenuto responsabile di 14 furti ai danni di distributori automotrici.