A Martinsicuro tappa del “Calippo Tour”, l’idea social di una giovane sex worker

Una ragazza va in giro per l’Italia in cerca di candidati per il suo “Calippo Tour”. E non si tratta di ghiaccioli. La giovane, che ha radunata una vasta platea di fans su social e piattaforme per adulti, si è fermata a Martinsicuro.

TERAMO – Per qualche ora la costa truentina ha guadagnato una certa visibilità sui social network e non per merito di uno spot promozionale. Una ragazza, A. B. sex worker e modella di OnlyFans di 22 anni, in giro per l’Italia per promuovere il suo “Calippo Tour”, ad inizio agosto si è fermata a Martinsicuro.

L’allusione è fin troppo semplice. Già Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, ottenne popolarità grazie al famoso ghiacciolo. La giovane in questione infatti, gira per le stazioni italiane e propone prestazioni sessuali. Sui social lancia una sorta di bando di gara, invitando gli interessati a presentare le proprie candidature. Non mancano riferimenti espliciti e scene di nudo. Dopo aver vagliato le proposte ricevute, seleziona un candidato e gli offre i suo servigi. Stesso copione nella cittadina truentina, dove ha prima pubblicato un video alla stazione e poi ha presentato ai suoi follower la persona selezionata, un trentottenne truentino.

Quella di Martinsicuro non è stata la prima tappa del “Calippo Tour”. Iniziato nel marzo scorso, ha permesso alla ragazza di guadagnare molta popolarità. Su TikTok conta più di 18,5 mila follower, su Telegram più di 111 mila, più di 150 mila su Instagram. Ed ha ovviamente un canele OnlyFans. Ha attratto anche la curiosità dei media ed ha guadagnato spazio su radio e giornali. L’episodio martinsicurese è stato ripreso da Il Fatto Quotidiano, mentre la ragazza è stata ospite de La Zanzara.