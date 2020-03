Futsal abruzzese, Salvatore Vittorio scrive una lettera: “Siamo sportivi. Sappiamo cosa vuol dire lottare, guardare negli occhi l’avversario e non avere paura”

PESCARA – In un periodo difficile per tutti come quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane, molto spesso le parole dette assumono ancor più significato. Anche il mondo del Calcio a 5 regionale si è dovuto fermare per l’emergenza Covid-19 e difficilmente, ad oggi, ci sono spiragli per dire quando e come tutto riprenderà. A proposito di parole, Salvatore Vittorio, Responsabile FIGC LND – Comitato Regionale Abruzzo Divisione Calcio a 5, ha scritto una meravigliosa lettera a tutti gli appassionati del futsal e non:

“Amici, amiche, Presidenti, atleti ed atlete, famiglie queste parole, di difficile esplicazione, vogliono rappresentare la mia vicinanza a Voi.

In questi giorni, dove le ore sembrano scandite da un alone di incredulità, dove i minuti sembrano essere lancette di un orologio senza tempo, dove le nostre anime sembrano smarrirsi tra una quotidianità di cui si era perso il senso e la paura di un futuro incerto, sono qui con voi, lì con voi. Con quanti vivono in prima persona il dramma di una perdita senza saluto, l’angoscia per un familiare, l’impotenza di un aiuto, la difficoltà di un respiro all’aria aperta. Sono con voi per chi si guarda allo specchio e non riesce a trovare significato, sono con voi accanto ai vostri figli ai quali spiegare il senso di un momento difficile anche per gli adulti sembra cosa impossibile. Sono accanto a chi, in questa domenica, guarda e ripone la propria divisa di cui non sente più l’usura ed il sudore. Riponiamo i nostri abiti quotidiani sì, ma mai la speranza, i sogni, gli odori che quelle maglie, che quegli zaini, che quelle sacche rappresentano. Siamo sportivi, è una grande caratteristica. Sappiamo cosa vuol dire lottare, guardare negli occhi l’avversario e non avere paura, quantomeno spiazzarlo sperando che esso non la veda.

Sappiamo cosa significa gioire di una vittoria piccola o grande che sia e trarre insegnamento da una sconfitta. Sappiamo quale meraviglioso odore ha l’esultanza, l’abbraccio dei compagni di squadra, la soddisfazione di un genitore nel guardarci, la spensieratezza di una festa a fine partita. Siamo questi, da qui si riparte, si ripartirà, prima o poi, ma si ripartirà! E’ un momento da definire quasi assurdo, nessuno di noi sa dov’è il senso di tutto questo purché ognuno si sforzi nel farlo. Nessuno di noi si aspettava di fermare la vita, congelare in istanti trasparenti le proprie abitudini. Da qui voglio gridarvi il mio abbraccio, una stretta calorosa a tutti Voi, a questa grande famiglia del Futsal che abbiamo creato e che, come tutte le famiglie, difenderà a dovere il proprio destino.

Torneremo amici, torneremo più forti di prima, a confrontarci a discutere, a ridere ed a prenderci in giro, ma soprattutto torneremo ad amare ancora di più questo meraviglioso sport che ci ha fatto avvicinare e costruendo attorno a noi e con noi una grande e meravigliosa realtà!Una promessa voglio lasciarVi, il mio impegno sempre profuso per questa attività, sarà ancor più forte nell’assicurare una ripartenza che preveda, per ciascuno di Voi, le dovute assicurazioni. Ci batteremo affinché anche il nostro settore sportivo, possa vedere riconosciute le giuste agevolazioni e garanzie a sostegno del difficile momento che si sta attraversando.

“L’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole.”

Vi voglio Bene amici.

Un grande abbraccio…

Salvatore Vittorio”.