Martinsicuro, CoViD19: le parole del primo cittadino

MARTINSICURO – Emergenza “coronavirus” .

Con il DPCM del 4.03.2020 sono state emanate disposizioni su scala nazionale che ci imporranno per un periodo di tempo una serie di attenzioni necessarie per contenere il rischio di contagio.

Ciò vale anche per un territorio come il nostro che, al momento, non ha numeri preoccupanti ma che ha il dovere di prestare comunque la giusta attenzione rispetto ad una vicenda da trattare con la massima serietà.

In tale ottica, questa mattina ho firmato la seguente direttiva avente ad oggetto disposizioni e accorgimenti utili a contenere rischi di possibili contagi .



So bene come non sia facile cambiare le nostre normali abitudini, così come mi spiace che si debbano sospendere certe attività o porre limitazioni ad utilizzi di spazi comuni (campi di calcio, campi da tennis, palestre, palazzetto, centri aggregativi, centri anziani, ecc.).



Tuttavia sono sicuro che con il senso di responsabilità di tutti, supereremo al meglio questa situazione.



Che ci sia preoccupazione è normale ma, seppure con le dovute precauzioni e attenzioni, dobbiamo cercare di vivere tutti normalmente i nostri spazi, sia pubblici che privati .



L’auspicio per tutti noi è che questa situazione non abbia la meglio sulla nostra serenità e quotidianità .



In attesa di ulteriori e/o eventuali provvedimenti del governo centrale, continueremo a monitorare la situazione e ad adottare ogni misura necessaria.



Vi terremo aggiornati costantemente e restiamo quindi a disposizione per ogni utile informazione o necessità .



Buona serata a tutti .

Il Sindaco di Martinsicuro

Massimo Vagnoni

(da fb, venerdì 6 marzo 2020 ore 19:17)