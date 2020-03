Parrucchiera di Pescara: «Torneremo più forti di prima!»

By

PESCARA – La parrucchiera Patrizia Viani, la quale ha un’attività professionale a Pescara colli, L’Arte del Taglio, ha voluto dire la sua riguardo la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha investito tutta l’Italia e ha reso necessario la chiusura di tutti i negozi, bar e ristoranti, lasciando aperti solamente alimentari e farmacie.

Cosa pensa del nuovo decreto emanato ieri, 11 marzo 2020, dal premier Conte?

«Conte sta cercando di risolvere al meglio questa situazione di emergenza, e dobbiamo farlo anche noi rispettando i decreti. Spero che la situazione si risolva al più presto possibile».

Come sta vivendo lei insieme alle sue colleghe la chiusura della sua attività?

«Per me è stato doloroso chiudere la mia attività, ma la salute viene prima di tutto! Martedì scorso ho chiuso il mio negozio per il rispetto dei miei clienti e delle mie collaboratrici, che ogni giorno mi mancano di più. Inoltre, era difficile lavorare con le mascherine sul volto e chiudere il negozio è stata la scelta giusta, bisogna prevenire i contagi e restare a casa».

L’Ordine dei parrucchieri vi ha dato delle direttive da seguire e come vi sta supportando?

«Ovviamente noi lavoratori siamo preoccupati per le ripercussioni economiche che la chiusura dei negozi avrà e l’Ordine dei parrucchieri si sta muovendo per aiutarci, ma al momento la situazione è incerta e noi siamo con le mani legate».

Vuole dare dei consigli a lavoratori come lei che si trovano in questa difficile situazione?

«Torneremo più forti di prima, non abbattiamoci!».